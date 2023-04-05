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Военная операция на Украине ,  
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Минпросвещения разработало учебник по «классическому украинскому языку»

Минпросвещения создало учебное пособие по украинскому языку для учеников младших классов
Глава Минпросвещения еще в августе говорил, что в регионах Донбасса школьники смогут изучать украинский язык. В министерстве уточнили, что учебник украинского языка для младших классов уже разработан

Минпросвещения России создало учебное пособие по «классическому украинскому языку» для учеников младших классов, также разрабатывается такое пособие для учеников средней школы, сообщил ТАСС замминистра просвещения Александр Бугаев.

«Учебное пособие появится. Для начальных классов разработка завершена. По 5–9-му классу работа тоже в полном разгаре, поэтому, как мы и говорили, соответствующие материалы, учебные пособия будут готовы. Преподавание у нас ведется на русском языке, но изучение украинского как родного, равно как и других языков народов России, — мы для этого создадим все условия», — сказал он.

В школах ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей дети смогут изучать украинский язык как родной или в качестве факультатива, однако итоговый формат будет зависеть от решения в каждом конкретном регионе, пояснил Бугаев.

По его словам, в основном обучение в этих регионах ведется на русском языке. «Это правильно, когда человек имеет право по желанию знакомиться и изучать свой родной язык. Мы готовим тот учебник, который действительно отразит всю красоту, всю чистоту того традиционного украинского языка, который в советский период изучался в лучших наших педагогических традициях», — добавил собеседник агентства.

ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области были включены в состав России в начале октября прошлого года по итогам проведенных там референдумов. До этого глава Минпросвещения Сергей Кравцов рассказывал, что ученики школ Донбасса смогут изучать украинский язык как родной. По его словам, к началу сентября российские военные контролировали территории, на которых расположены 1183 детских сада, 1376 школ и 203 колледжа. Тогда же Кравцов сообщил, что для этих школ разработают специальный учебник классического украинского языка.

Президент России Владимир Путин еще в 2018 году подписал закон об изучении родных языков в школах. Он позволяет родителям учеников выбирать язык, который их дети будут изучать как родной, перед поступлением в первый и пятый классы: это может быть как русский язык, так и государственный язык одной из национальных республик.

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Кроме этого, президент неоднократно критиковал языковую политику украинских властей, где с 2019 года действует закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Он закрепил за украинским исключительные права по сравнению с другими языками и ввел механизмы контроля за его применением во многих сферах жизни. После начала конфликта на Украине русский язык окончательно исключили из учебной программы детских садов и школ во многих городах Украины.

Минпросвещения разработало учебник по «классическому украинскому языку»
Минпросвещения разработало учебник по «классическому украинскому языку»

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
украинский язык Минпросвещения учебник школы Военная операция на Украине
Пространство выбора
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