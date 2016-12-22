Президент России Владимир Путин подписал закон об изучении родных языков, а школах. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Теперь, согласно закону, изучение русского языка, являющегося государственным, и государственных языков национальных республик страны становится обязательной частью программ обучения школьников. Родители учеников смогут свободно выбирать язык, который их дети будут изучать как родной, перед поступлением в первый и пятый классы. Русский язык будет обязательным предметом во всех отечественных школах.

Госдума приняла поправки закон «Об образовании» 25 июля. Документ был внесен в Думу 10 апреля. Изначально законопроект отменял возможность национальных республик вводить обязательное изучение школьниками ​своих языков. В августе 2017 года президент России Владимир Путин поручил проверить соблюдение принципа добровольности изучения этих в республиках. Также поручил повысить уровень освоения русского языка в школах. Законопроект вызвал резонанс в нескольких регионах, в том числе в национальных республиках. В Думе создали рабочую группу, которая занялась доработкой закона, а комитет по образованию и науке рекомендовал кабмину создать фонд поддержки родных языков.