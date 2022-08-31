Для школ в ДНР и ЛНР сделают учебник «классического украинского языка»

Ученики школ смогут изучать украинский язык как родной, для этого созданы условия: разработаны учебные планы, материалы, готовится новый учебник. 1 сентября в республиках откроется более 2,5 тыс. школ, детских садов и колледжей

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Ученики школ ДНР и ЛНР смогут изучать украинский язык как родной, заявил на совещании у президента министр просвещения Сергей Кравцов (трансляцию вел канал «Россия 24»). Для этого разработаны специальные учебные планы, методические материалы, учителя прошли курсы повышения квалификации. Готовится и «учебник классического украинского языка», отметил глава Минпросвещения.

По его словам, 1 сентября в республиках Донбасса и на территориях Украины, которые российские военные взяли под контроль в ходе спецоперации, откроются 1183 детских сада, 1376 школ и 203 колледжа. К началу учебного года эти школы полностью обеспечены учебниками, заверил Кравцов. «Там, где необходимо, проведены капитальные восстановительные работы, поставлено компьютерное оборудование», — добавил он.

В июне ведомство обещало подготовить к 1 сентября школы в Донбассе и на занятых российскими войсками территориях. Тогда Кравцов заявил, что «дети хотят изучать русский язык». Школы будут работать по российским образовательным стандартам, переход должен завершиться в течение пяти лет.

При этом в Минпросвещения заявляли, что состояние многих школ в ДНР и ЛНР «отчетливо говорит о полном отсутствии какой-либо поддержки в прошлые годы» со стороны украинских властей, поэтому Россия ведет «масштабную непрерывную работу» по поддержке систем образования на этих территориях.

Президент Владимир Путин поручил организовать вооруженную охрану в школах на территориях, подконтрольных российским военным (в ДНР, ЛНР, Херсонской области и частях Запорожской и Харьковской). Россия уже выделила деньги на эти цели.

По словам замглавы администрации президента Сергея Кириенко, учебные заведения на этих территориях с 1 сентября будут работать в комбинированном режиме: либо школа со временем перейдет на дистанционную или смешанную систему, либо детей будут перевозить в более спокойные районы.