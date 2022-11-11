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Русский язык исключили из учебной программы детских садов и школ Киева

В Киеве из учебной программы детских садов и школ исключили русский язык
Депутаты киевского горсовета пришли к выводу, что преподавать русский язык в детских садах и школах или обучать дошкольников на нем в нынешних условиях «нецелесообразно и неправильно»
Фото: Alexey Furman / Getty Images
Фото: Alexey Furman / Getty Images

В Киеве русский язык исключили из учебных программ детских садов и школ. Такое решение приняли депутаты городского совета 10 ноября, говорится в сообщении на сайте Киевского городского совета.

Депутаты горсовета пришли к выводу, что в текущих условиях «нецелесообразно и неправильно» проводить учебный процесс на русском языке и изучать его в детских садах и школах.

«Власти России неоднократно заявляли, что «Россия уходит настолько далеко, насколько распространен русский язык». В связи с этим депутатский корпус Киевского городского совета принял решение, которое позволит избежать эскалации напряжения в обществе и усилит защиту образовательного пространства Киева от гибридных влияний государства-агрессора. Язык имеет значение», — заявил председатель комиссии по вопросам образования и науки, семьи, молодежи и спорта Вадим Васильчук.

21 октября глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что русский язык с Украины должен «исчезнуть вообще». Он назвал его «элементом враждебной пропаганды и промывки мозгов для нашего населения». По его словам, обязательными являются «наш родной язык» и английский.

В 2019 году на Украине вступил в силу закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Он закрепил за украинским языком исключительные права по сравнению с другими и ввел механизмы для контроля за его применениям во многих сферах жизни. Закон резко сократил сферу применения негосударственных языков: 90% программ на общенациональных каналах должны выходить на украинском, выпуск СМИ только на русском языке запретили — тираж обязательно должен дублироваться на украинском.

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