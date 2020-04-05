У трех священников Московской епархии обнаружили коронавирус

Симптомы коронавируса были выявлены еще у двух священников, однако диагноз у них пока не подтвержден. В епархии призвали контактировавших со священнослужителями самоизолироваться

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Три священнослужителя Московской городской епархии заразились коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщается на Telegram-канале рабочей группы при патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.

«По состоянию на 5 апреля 2020 года у [трех] священнослужителей Московской епархии тест на вирус COVID-19 дал положительный результат», — говорится в сообщении.

Коронавирусом заразились иерей Николай Рыжков, клирик храма иконы Божией Матери «Утоли моя печали» в Марьино; иерей Виктор Волков, клирик храма Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском; а также иерей Георгий Дехтярев, исполняющий обязанности настоятеля храма Вознесения Господня на Гороховом Поле.

Отмечается, что симптомы коронавируса были выявлены еще у двух священников, однако диагноз у них пока не подтвержден. В епархии призвали контактировавших со священнослужителями самоизолироваться, а также быть внимательными к своему здоровью.