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У трех священников Московской епархии обнаружили коронавирус

Симптомы коронавируса были выявлены еще у двух священников, однако диагноз у них пока не подтвержден. В епархии призвали контактировавших со священнослужителями самоизолироваться
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Три священнослужителя Московской городской епархии заразились коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщается на Telegram-канале рабочей группы при патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.

«По состоянию на 5 апреля 2020 года у [трех] священнослужителей Московской епархии тест на вирус COVID-19 дал положительный результат», — говорится в сообщении.

Коронавирусом заразились иерей Николай Рыжков, клирик храма иконы Божией Матери «Утоли моя печали» в Марьино; иерей Виктор Волков, клирик храма Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском; а также иерей Георгий Дехтярев, исполняющий обязанности настоятеля храма Вознесения Господня на Гороховом Поле.

Отмечается, что симптомы коронавируса были выявлены еще у двух священников, однако диагноз у них пока не подтвержден. В епархии призвали контактировавших со священнослужителями самоизолироваться, а также быть внимательными к своему здоровью.

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Как ранее заявил председатель Синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион, Русская православная церковь не собирается закрывать храмы и прекращать богослужения в связи с распространением коронавируса СOVID-19. При этом он отметил, что в каждом конкретном случае церковь будет решать, как и кого допускать до участия в службах. Также митрополит не исключил, что при входе в храмы прихожан начнут проверять на наличие симптомов коронавируса.

В свою очередь, патриарх Московский и всея Руси Кирилл попросил прихожан не слушать «неразумных священнослужителей», которые не считают нужным соблюдать ограничительные меры из-за распространения коронавируса. Патриарх отметил, что из-за эпидемии стоит не посещать храмы и находиться дома.

2 апреля в Москве и Московской области отменили движение специальных автобусных маршрутов на пасхальные праздники из-за профилактики распространения коронавируса. Как пояснили в пресс-службе ГУП «Мосгортранс», дезинфекция автобусов, электробусов, троллейбусов и трамваев проводится по несколько раз в день: при их возвращении и выезде из парка или депо, а также на конечных станциях.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru

Автор: Ксения Аскерова
Теги: коронавирус, Московская епархия, священники
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