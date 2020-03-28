У медсестры в Красноярске предварительно выявили коронавирус

Она работала в инфекционном отделении, где находились заразившиеся COVID-2019. Состояние медсестры оценивается как средней тяжести

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В Красноярске у медсестры, работавшей с заразившимися COVID-2019, первичный тест на коронавирус дал положительный результат, сообщила РБК пресс-секретарь краевого минздрава Зоя Масленникова.

По ее словам, у медсестры, которая сейчас находится на лечении, проявились симптомы респираторного заболевания. Заразилась ли она коронавирусом, установят эксперты лаборатории новосибирского института «Вектор», в который направили анализы пациентки.

«Это медицинская сестра, работающая в отделении, где находятся инфицированные больные. Она находится здесь же, в больнице, получает все необходимое лечение», — сообщила «РИА Новости» пресс-секретарь лечебного учреждения, где работает медсестра. По ее словам, состояние заболевшей оценивается как средней тяжести.

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, за последние сутки в Красноярском крае выявили четыре новых случая заражения коронавирусом COVID-2019. Теперь в регионе насчитывается 12 заболевших, их состояние врачи оценивают как удовлетворительное. Двое пациентов ожидают результатов анализов на коронавирус.