Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаБлизкие люди
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 28 марта
USD ЦБ: 77,73 (-0,99) Quote, 00:03
Курс евро на 28 марта
EUR ЦБ: 85,74 (-0,23) Quote, 00:03
«Ювентус» объявил об урезании футболистам зарплаты на €90 млн Спорт, 22:37 У медсестры в Красноярске предварительно выявили коронавирус Общество, 22:31 Миллиардер Сосин сообщил о положительном тесте на коронавирус Общество, 22:26 В Сочи начали выселять туристов из отелей из-за мер по коронавирусу Общество, 22:10 Клуб НХЛ «Колорадо» объявил о втором заразившемся коронавирусом хоккеисте Спорт, 22:06 Трамп допустил введение карантина в Нью-Йорке из-за коронавируса Политика, 21:48 Лукашенко назвал хоккей лучшим лекарством от вируса Спорт, 21:25 «Роснефть» сообщила о прекращении работы в Венесуэле и продаже активов Бизнес, 20:53 В Петербурге завели уголовное дело из-за побега мужчины из карантина Общество, 20:48 Призер Олимпийских игр заразился коронавирусной инфекцией Спорт, 20:44 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 28 марта Общество, 20:42 Путин сменил главу управления Кремля по развитию ИТ и связи Общество, 20:03 БАТЭ впервые в истории проиграл два матча на старте чемпионата Белорусси Спорт, 19:42 Кабмин выделил ₽1,5 млрд авиакомпаниям для вывоза россиян из-за вируса Бизнес, 19:39
Пандемия коронавируса ,  
0 

У медсестры в Красноярске предварительно выявили коронавирус

Она работала в инфекционном отделении, где находились заразившиеся COVID-2019. Состояние медсестры оценивается как средней тяжести
Фото: Sebastian Gollnow / dpa / Global Look Press

В Красноярске у медсестры, работавшей с заразившимися COVID-2019, первичный тест на коронавирус дал положительный результат, сообщила РБК пресс-секретарь краевого минздрава Зоя Масленникова.

По ее словам, у медсестры, которая сейчас находится на лечении, проявились симптомы респираторного заболевания. Заразилась ли она коронавирусом, установят эксперты лаборатории новосибирского института «Вектор», в который направили анализы пациентки.

«Это медицинская сестра, работающая в отделении, где находятся инфицированные больные. Она находится здесь же, в больнице, получает все необходимое лечение», — сообщила «РИА Новости» пресс-секретарь лечебного учреждения, где работает медсестра. По ее словам, состояние заболевшей оценивается как средней тяжести.

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, за последние сутки в Красноярском крае выявили четыре новых случая заражения коронавирусом COVID-2019. Теперь в регионе насчитывается 12 заболевших, их состояние врачи оценивают как удовлетворительное. Двое пациентов ожидают результатов анализов на коронавирус.

В Москве умерла женщина с коронавирусом
Общество

В целом по России, как сообщили в оперштабе, за минувшие сутки подтвердили 228 новых случаев заражения. Всего в стране насчитывается 1264 заболевших, выздороветь удалось 59 людям, скончались семеро.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), по состоянию на 27 марта число зараженных новым коронавирусом в мире превысило 509 тыс. человек. Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, в мире заразились уже 622 тыс. человек, более 135 тыс. выздоровели.

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
Читать подробнее

Авторы: Михаил Юшков, Виктория Полякова, Артем Афонский
Теги: Красноярск, медсестра, коронавирус
Материалы по теме
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 28 марта
Общество
В Череповце ввели режим ЧС из-за коронавируса
Общество
В Сочи начали выселять туристов из отелей из-за мер по коронавирусу
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter