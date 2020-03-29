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Американский биолог оценила российский препарат против коронавируса

Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова положительно оценила безопасность российского препарата против коронавирусной инфекции, передает «РИА Новости».

«В России решили применять препарат с более походящим профилем безопасности. Он правильный, и это очень хорошая новость», — утонила Баранова.

Для лечения нового коронавируса в России врачи будут использовать препарат на основе противомалярийного препарата мефлохина. По словам биолога, он сможет дать заболевшему дополнительные несколько дней «не очень тяжелого состояния» на борьбу с инфекцией. Баранова заявила, что такой препарат безопаснее испытанного ранее во Франции и Китае средства.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Теги: вакцина, биолог, коронавирус
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