Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова положительно оценила безопасность российского препарата против коронавирусной инфекции, передает «РИА Новости».

«В России решили применять препарат с более походящим профилем безопасности. Он правильный, и это очень хорошая новость», — утонила Баранова.

Для лечения нового коронавируса в России врачи будут использовать препарат на основе противомалярийного препарата мефлохина. По словам биолога, он сможет дать заболевшему дополнительные несколько дней «не очень тяжелого состояния» на борьбу с инфекцией. Баранова заявила, что такой препарат безопаснее испытанного ранее во Франции и Китае средства.

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