Песков назвал данные о нехватке у россиян денег на обувь академическими

Данные Росстата о том, что более 35% российских семей не могут позволить себе купить необходимое количество обуви, являются скорее академическими, сказал Дмитрий Песков. Об этом исследовании доложили президенту

Дмитрий Песков (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Президенту Владимиру Путину доложили об исследовании Росстата, которое показало нехватку у трети россиян денег на покупку обуви. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «РИА Новости». «Мы ознакомились с теми разъяснениями, которые Росстат предоставил. Собственно, были и раньше такие изыскания и что это [было сделано] вместе с Высшей школой экономики» (ВШЭ), — сказал Песков.

В Кремле также изучили разъяснения Росстата по исследованию про обувь и сочли эти изыскания скорее академическими, чем прикладными.

«Критерии, по которым проводится это научное или социологическое изыскание, — я по-прежнему затрудняюсь в объяснении этих критериев, почему речь идет именно об обуви, я также не могу понять. Видимо это какой-то такой параметр, по всей видимости, говорящий, чем-то это объясняется. Но, я бы все-таки не склонялся к тому, чтобы эти исследования рассматривать с прикладной точки зрения, они больше носят академический характер», — заявил Песков.

Росстат 1 апреля опубликовал исследование об условиях жизни россиян, документ изучил РБК. В нем указывалось, что 35,4% семей не могут купить каждому домочадцу две пары подходящей по сезону обуви. Доля такого населения среди многодетных семей составляет 40%.