Росстат разъяснил данные об уровне жизни россиян после вопросов от Кремля

Комплексное исследование условий жизни населения России предназначено для получения полной, достоверной и официальной статистической информации об условиях жизни различных демографических и социально-экономических групп и слоев населения как по стране в целом, так и по субъектам РФ, сообщили РБК в пресс-службе Росстата.
Росстат провел четыре раунда исследований, затронувших все регионы России. Доклады, содержащие информацию по каждому из этапов исследований, каждые два года публикуются на сайте Росстата, добавили в ведомстве.
«Комплексное наблюдение условий жизни населения является одним из самых репрезентативных и глубоких социально-демографических исследований в РФ. Его методика создавалась совместно с лучшими экспертами страны и в сотрудничестве с Высшей школой экономики. В последнем из них было опрошено 60 тысяч домохозяйств. Интервью проводились с каждым из членов семьи и занимало не меньше часа-полутора», — подчеркнули в Росстате.
В Росстате отметили, что содержащиеся в итогах очередного раунда данные «необходимо рассматривать комплексно». «Ответы на многие вопросы носят субъективный характер, отражающий представление отвечающих о достойном уровне жизни, богатстве и бедности», — добавили в пресс-службе.