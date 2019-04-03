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Росстат разъяснил данные об уровне жизни россиян после вопросов от Кремля
Росстат разъяснил результаты исследования условий жизни населения по просьбе пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. Исследование необходимо для получения достоверной статистики о жизни россиян, подчеркнули в ведомстве
Фото: Александр Некрасов / ТАСС

Комплексное исследование условий жизни населения России предназначено для получения полной, достоверной и официальной статистической информации об условиях жизни различных демографических и социально-экономических групп и слоев населения как по стране в целом, так и по субъектам РФ, сообщили РБК в пресс-службе Росстата.

Росстат провел четыре раунда исследований, затронувших все регионы России. Доклады, содержащие информацию по каждому из этапов исследований, каждые два года публикуются на сайте Росстата, добавили в ведомстве.

«Комплексное наблюдение условий жизни населения является одним из самых репрезентативных и глубоких социально-демографических исследований в РФ. Его методика создавалась совместно с лучшими экспертами страны и в сотрудничестве с Высшей школой экономики. В последнем из них было опрошено 60 тысяч домохозяйств. Интервью проводились с каждым из членов семьи и занимало не меньше часа-полутора», — подчеркнули в Росстате.

В Росстате отметили, что содержащиеся в итогах очередного раунда данные «необходимо рассматривать комплексно». «Ответы на многие вопросы носят субъективный характер, отражающий представление отвечающих о достойном уровне жизни, богатстве и бедности», — добавили в пресс-службе.

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В Росстате указали, что по ряду показателей, характеризующих уровень и качество жизни, ситуация по итогам исследования в 2018 году по сравнению с 2016 годом улучшилась. Например, число тех, кто с большими затруднениями может «свести концы с концами» при покупке самого необходимого, уменьшилось с 17,4 до 14,6%, а число домохозяйств, у всех членов которых есть возможность приобретать две пары удобной и подходящей по сезону обуви ежегодно, выросло с 50,3 до 63,8%.

Следующий, пятый раунд комплексного исследования будет проводиться в 2020 году, сообщили в Росстате.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обратился к Росстату с просьбой разъяснить данные о том, что у 35,4% семей в стране нет финансовой возможности приобрести каждому члену семьи две пары подходящей по сезону обуви (по одной на каждый сезон). «Честно говоря, я также был бы признателен Росстату за разъяснение этих данных. Мы затрудняемся в понимании этих данных», — сказал он.

РБК изучил результаты комплексного исследования условий жизни населения России за 2018 год. Так, 79,5% семей заявили, что испытывают трудности при покупке самого необходимого. Более половины россиян (53%) рассказали, что не могут справиться с неожиданными тратами (например​ расходами на срочный ремонт жилья или замену предметов длительного пользования, срочные медицинские услуги), 10,1% — позволить себе питаться мясом, птицей, рыбой или равноценной вегетарианской пищей хотя бы раз в два дня, у 21,1% нет возможности употреблять фрукты в любое время года.

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В то же время каждая четвертая семья не может позволить себе приглашать гостей на праздники (Новый год или день рождения), 11% семей не хватает денег на покупку жизненно необходимых лекарств, а 49,1% не могут каждый год проводить хотя бы неделю отпуска вне дома.

При этом, чтобы сводить концы с концами, российской семье необходимо минимум 58,5 тыс. руб. в месяц (многодетным семьям — 82 тыс., молодым — 68 тыс., а семьям, состоящим из пенсионеров — 39,3 тыс. руб.).
 

Автор: Юлия Старостина
Теги: Росстат
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