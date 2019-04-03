Росстат разъяснил данные об уровне жизни россиян после вопросов от Кремля

Росстат разъяснил данные об уровне жизни россиян после вопросов от Кремля

Росстат разъяснил результаты исследования условий жизни населения по просьбе пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. Исследование необходимо для получения достоверной статистики о жизни россиян, подчеркнули в ведомстве

Фото: Александр Некрасов / ТАСС

Комплексное исследование условий жизни населения России предназначено для получения полной, достоверной и официальной статистической информации об условиях жизни различных демографических и социально-экономических групп и слоев населения как по стране в целом, так и по субъектам РФ, сообщили РБК в пресс-службе Росстата.

Росстат провел четыре раунда исследований, затронувших все регионы России. Доклады, содержащие информацию по каждому из этапов исследований, каждые два года публикуются на сайте Росстата, добавили в ведомстве.

«Комплексное наблюдение условий жизни населения является одним из самых репрезентативных и глубоких социально-демографических исследований в РФ. Его методика создавалась совместно с лучшими экспертами страны и в сотрудничестве с Высшей школой экономики. В последнем из них было опрошено 60 тысяч домохозяйств. Интервью проводились с каждым из членов семьи и занимало не меньше часа-полутора», — подчеркнули в Росстате.

В Росстате отметили, что содержащиеся в итогах очередного раунда данные «необходимо рассматривать комплексно». «Ответы на многие вопросы носят субъективный характер, отражающий представление отвечающих о достойном уровне жизни, богатстве и бедности», — добавили в пресс-службе.