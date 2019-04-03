Кремль попросил Росстат объяснить данные о нехватке денег на обувь

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Pink
...
USD Бирж. 65,22 -0,08 EUR Бирж. 73,36 +0,20 Brent 69,72 +0,50% USD Нал. 65,62 64,79 EUR Нал. 73,79 72,84 USD ЦБ 65,16 -0,31 EUR ЦБ 73,17 -0,14 EUR/USD 1,1245 +0,0044 BTC/USD Бирж. 5 000,00 +68,90 IMOEX 2 540,29 +0,50% RTSI 1 226,92 +0,88% DJIA 26 179,13 -0,30% Nasdaq 7 848,69 +0,25%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Delta Air Lines $70 (+26,13%) прогноз CFRA к 15.01.20 Купить
Discovery $43 (+56,14%) прогноз Deutsche Bank к 01.03.20 Купить
Роснефть ₽524 (+25,36%) прогноз Raiffeisen Research к 02.04.20 Купить
Walmart $115 (+17,51%) прогноз Jefferies к 19.02.20 Купить
Лента ₽242,05 (+5,42%) прогноз ВТБ Капитал к 22.03.20 Купить
Delta Air Lines $70 (+26,13%) прогноз CFRA к 15.01.20 Купить
Discovery $43 (+56,14%) прогноз Deutsche Bank к 01.03.20 Купить
Роснефть ₽524 (+25,36%) прогноз Raiffeisen Research к 02.04.20 Купить
Walmart $115 (+17,51%) прогноз Jefferies к 19.02.20 Купить
Лента ₽242,05 (+5,42%) прогноз ВТБ Капитал к 22.03.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 4 апреля
USD ЦБ: 65,16 (-0,31) Quote, 13:31
Курс евро на 4 апреля
EUR ЦБ: 73,17 (-0,14) Quote, 13:31
Депутат Петербурга опроверг данные о признании взрыва в академии терактом Общество, 13:33 Штаб Зеленского потребовал от Порошенко раскрыть сведения об офшорах Политика, 13:32 В Самаре произошел крупный пожар в ангаре Общество, 13:32 За нападение на больницу в Петербурге задержали троих человек Общество, 13:21 Минфин решил не раскрывать данные о платежах Венесуэлы по долгу Экономика, 13:20 Прокуратура сочла концерт «Дискотеки Аварии» на Ямале нецелевыми тратами Общество, 13:19 Кабмин Украины разрешил «Нафтогазу» снизить цены на газ для населения Общество, 13:06 Кремль попросил Росстат объяснить данные о нехватке денег на обувь Политика, 13:04 Как пропал и нашелся «Спаситель мира» Стиль, 13:02 Как устроен уличный бизнес на «колесах»: все про фудтраки и автолавки РБК и ГАЗ, 13:01 Глава Wintershall заявил о поддержке Фридманом «Северного потока-2» Бизнес, 13:00 Предправления Wintershall Марио Мерен — РБК: Pro, 13:00 В Петербурге умер художник Николай Сажин Общество, 12:53 ЦБ поддержал идею перечислять зарплату по номеру телефона Финансы, 12:49
Политика ,  
0 
Кремль попросил Росстат объяснить данные о нехватке денег на обувь
По данным Росстата, 35,4% российских семей не могут позволить себе купить всем домочадцам две пары обуви. В Кремле попросили ведомство объяснить эту статистику
Фото: Александр Артеменков / ТАСС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на вопрос журналистов о том, что 35,4% семей в стране, по данным Росстата,​ не могут позволить себе купить две пары подходящей по сезону обуви каждому из членов семьи, передает корреспондент РБК.

Песков заявил, что затрудняется комментировать эту статистику. «Честно говоря, я также был бы признателен Росстату за разъяснение этих данных. Мы затрудняемся в понимании этих данных», — сказал он.

Информация, что у 35,4% семей нет финансовой возможности приобрести каждому домочадцу две пары подходящей по сезону обуви (по одной на каждый сезон), содержалась в результатах комплексного наблюдения условий жизни населения Росстата за 2018 год, ко​торые ранее изучил РБК.

При этом обувь была только одним из товаров, на трудности с покупкой которых указали россияне.

Так, 79,5% семей заявили, что испытывают трудности при покупке самого необходимого. 53% рассказали, что не могут справиться с неожиданными тратами, 10,1% не могут позволить себе питаться мясом, птицей, рыбой или равноценной вегетарианской пищей хотя бы раз в два дня, у 21,1% нет возможности употреблять фрукты в любое время года.

В то же время, каждая четвертая семья не может позволить себе приглашать гостей на различные праздники, 11% семей не хватает денег на покупку жизненно необходимых лекарств, а 49,1% не могут каждый год проводить одну неделю отпуска вне дома.

При этом, чтобы «сводить концы с концами» российской семье необходимо минимум 58,5 тыс. руб. в месяц (многодетным — 82 тыс. руб., молодым — 62 тыс. руб., а пенсионерам 39,3 тыс. руб.).

Авторы: Полина Химшиашвили, Константин Нагаев
Теги: Дмитрий Песков, Росстат
Материалы по теме
Россияне назвали минимальный доход для «сведения концов с концами»
Экономика
Россияне назвали самые востребованные цифровые госуслуги
Общество
Россияне назвали самые популярные способы защиты трудовых прав
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter