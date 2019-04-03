Кремль попросил Росстат объяснить данные о нехватке денег на обувь

По данным Росстата, 35,4% российских семей не могут позволить себе купить всем домочадцам две пары обуви. В Кремле попросили ведомство объяснить эту статистику

Фото: Александр Артеменков / ТАСС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на вопрос журналистов о том, что 35,4% семей в стране, по данным Росстата,​ не могут позволить себе купить две пары подходящей по сезону обуви каждому из членов семьи, передает корреспондент РБК.

Песков заявил, что затрудняется комментировать эту статистику. «Честно говоря, я также был бы признателен Росстату за разъяснение этих данных. Мы затрудняемся в понимании этих данных», — сказал он.

Информация, что у 35,4% семей нет финансовой возможности приобрести каждому домочадцу две пары подходящей по сезону обуви (по одной на каждый сезон), содержалась в результатах комплексного наблюдения условий жизни населения Росстата за 2018 год, ко​торые ранее изучил РБК.

При этом обувь была только одним из товаров, на трудности с покупкой которых указали россияне.

Так, 79,5% семей заявили, что испытывают трудности при покупке самого необходимого. 53% рассказали, что не могут справиться с неожиданными тратами, 10,1% не могут позволить себе питаться мясом, птицей, рыбой или равноценной вегетарианской пищей хотя бы раз в два дня, у 21,1% нет возможности употреблять фрукты в любое время года.