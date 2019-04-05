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Интер РАО ЕЭС ₽8,7 (+139,83%) прогноз ВТБ Капитал к 04.04.20 Купить
Ford $10 (+8,34%) прогноз UBS к 16.01.20 Купить
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СМИ предсказали возврат Трутнева на первое место по доходам в кабмине
По данным «Коммерсанта», по итогам 2018 года вице-премьер Юрий Трутнев задекларировал доход в 538 млн руб., что примерно на 161 млн руб. больше, чем годом раньше
Юрий Трутнев  (Фото: Юрий Смитюк / ТАСС)

Зарабатывающим больше всех членом правительства России по итогам 2018 года может вновь стать ​вице-премьер и полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, сообщает «Коммерсантъ». По данным издания, по итогам прошлого года Трутнев задекларировал доход в 538 млн руб., что примерно на 161 млн руб. или на 42,6% больше, чем годом раньше (377,28 млн руб.).

Представитель Трутнева Тимур Чернышев сообщил «Коммерсанту», что доходы вице-премьера в 2018 году были сформированы в основном за счет продажи принадлежащего тому недвижимого имущества, а также «в результате продажи ценных бумаг, находившихся в доверительном управлении».

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По итогам 2017 года Трутнев занял третье место в рейтинге больше всего зарабатывающих членов правительства, уступив вице-премьеру Александру Хлопонину и главе Минсельхоза Александру Ткачеву. В текущем составе правительства ни Хлопонина (занимал первое место также по итогам 2014-го года, а до того 2011 года), ни Ткачева, ни Михаила Абызова (заработал больше всех в правительстве в 2015 году, а до того в 2013-м, ), ни Льва Кузнецова (лидировал по итогам 2016 года), ни Игоря Шувалова (стал лидером по итогам 2012 года), уже нет и ​Трутнев вернет себе лидерство, полагают эксперты «Коммерсанта».

В последний раз Трутнев возглавлял рейтинг членов правительства с самыми большими доходами по итогам 2010 года, тогда он занимал пост министра природных ресурсов и экологии и занял первое место с результатом (114,746 млн руб.).

Второе место, по прогнозу «Коммерсанта», займет глава Минпромторга Денис Мантуров, доход которого в 2018 году составил, как выяснило издание, около 400 млн руб. Это почти вдвое больше, чем годом ранее (213,57 млн руб.). В пресс-службе Минпромторга пояснили, что большую часть дохода в 2018 году глава ведомства получил от реализации своих активов.

Фотогалерея 
Кто из российских министров заработал больше всего в 2017 году

Автор: Евгений Калюков
Теги: Юрий Трутнев, Денис Мантуров, декларации о доходах
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