СМИ предсказали возврат Трутнева на первое место по доходам в кабмине

По данным «Коммерсанта», по итогам 2018 года вице-премьер Юрий Трутнев задекларировал доход в 538 млн руб., что примерно на 161 млн руб. больше, чем годом раньше

Юрий Трутнев (Фото: Юрий Смитюк / ТАСС)

Зарабатывающим больше всех членом правительства России по итогам 2018 года может вновь стать ​вице-премьер и полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, сообщает «Коммерсантъ». По данным издания, по итогам прошлого года Трутнев задекларировал доход в 538 млн руб., что примерно на 161 млн руб. или на 42,6% больше, чем годом раньше (377,28 млн руб.).

Представитель Трутнева Тимур Чернышев сообщил «Коммерсанту», что доходы вице-премьера в 2018 году были сформированы в основном за счет продажи принадлежащего тому недвижимого имущества, а также «в результате продажи ценных бумаг, находившихся в доверительном управлении».

По итогам 2017 года Трутнев занял третье место в рейтинге больше всего зарабатывающих членов правительства, уступив вице-премьеру Александру Хлопонину и главе Минсельхоза Александру Ткачеву. В текущем составе правительства ни Хлопонина (занимал первое место также по итогам 2014-го года, а до того 2011 года), ни Ткачева, ни Михаила Абызова (заработал больше всех в правительстве в 2015 году, а до того в 2013-м, ), ни Льва Кузнецова (лидировал по итогам 2016 года), ни Игоря Шувалова (стал лидером по итогам 2012 года), уже нет и ​Трутнев вернет себе лидерство, полагают эксперты «Коммерсанта».

В последний раз Трутнев возглавлял рейтинг членов правительства с самыми большими доходами по итогам 2010 года, тогда он занимал пост министра природных ресурсов и экологии и занял первое место с результатом (114,746 млн руб.).