Песков сообщил о подаче Путиным декларации о доходах за 2018 год

Песков сообщил о подаче Путиным декларации о доходах за 2018 год

Президент России Владимир Путин и сотрудники его администрации подали декларации о доходах за 2018 год, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

«Все подали. Опубликуем в установленные законом сроки», — сказал Песков.

В 2017 году Путин заработал 18,7 млн руб. против 8,85 млн руб. годом ранее. В собственности президента, по данным прошлой декларации, находилась квартира площадью 77 кв. м и гараж площадью 18 кв м. Кроме того, в пользовании главы государства была квартира площадью 153 кв. м и гараж (18 кв. м). Как свидетельствует декларация, у Путина два автомобиля ГАЗ МС 21, «Нива» и прицеп «Скиф».

В отчете, направленном в ЦИК перед выборами президента России, говорилось, что Путин за 2011–2016 годы получил доход на сумму 38,5 млн руб.