Кто из российских министров заработал больше всего в 2017 году

Задекларированный годовой доход: 2,912 млрд руб.
Изменение по сравнению с 2016 годом: +2919%
Недвижимое имущество:
- доли в двух жилых домах площадью 2886,7 и 677,7 кв. м
- доли в 11 земельных участках общей площадью 29058 кв. м
- доля в квартире площадью 132,9 кв. м
- доля в административном здании площадью 1594,7 кв. м
- доля в нежилом здании площадью 431,9 кв. м
- доля в бассейне площадью 350,3 кв. м
Транспорт: Легковые автомобили Mercedes-Benz CL65AMG, Bentley Arnage R, Jaguar Daimler, Mercedes-Benz S500 4 Matic, автоприцеп Shoreland'R PWC 1000
Задекларированный годовой доход супруги: 4,15 млн руб.
Задекларированный годовой доход: 542,62 млн руб.
Изменение по сравнению с 2016 годом: +9635%
Недвижимое имущество:
- три земельных участка площадью 1847, 1446 и 1165 кв. м
- жилой дом площадью 903,4 кв. м
- нежилое здание площадью 324,4 кв. м
- гостевой дом площадью 435,5 кв. м
- два арендованных земельных участка площадью 999 и 9671 кв. м
- арендованная квартира площадью 202,3 кв. м
Транспорт: отсутствует
Задекларированный годовой доход супруги: 38,2 млн руб.
Задекларированный годовой доход: 377,28 млн руб.
Изменение по сравнению с 2016 годом: +20,3%
Недвижимое имущество:
- доля в земельном участке площадью 3742 кв. м
- доли в двух жилых домах площадью 345,6 и 170,8 кв. м
- доли в двух нежилых помещениях площадью 1952,2 и 18,3 кв. м
- доля в техническом строении площадью 23,1 кв. м
Транспорт: Легковые автомобили BMW Х6 М50D, Porsche Cayenne Turbo, Mercedes-Benz ML 350 4 Matic, Nissan Patrol (все — в совместной собственности с супругой), квадроцикл ATV Polaris, автоприцеп Tiki-Treiler X300L, снегоход Bombardier INC
Задекларированный годовой доход супруги: 892,28 тыс. руб.
Задекларированный годовой доход: 213,57 млн руб.
Изменение по сравнению с 2016 годом: +84,2%
Недвижимое имущество:
- земельный участок площадью 11420 кв. м
- квартира площадью 480,9 кв. м
- четыре машиноместа
- два хозяйственных здания площадью 205 и 208 кв. м
- два гостевых дома площадью 1223,5 и 495,5 кв. м
Транспорт: легковые автомобили Land Rover Range Rover, «Москвич 412», «Москвич 408», ВАЗ-2103, «Лада Веста», ГАЗ-21
Задекларированный годовой доход супруги: 4,38 млн руб.
Задекларированный годовой доход: 181,01 млн руб.
Изменение по сравнению с 2016 годом: -339,9%
Недвижимое имущество:
- две квартиры площадью 135,4 и 161,9 кв. м
- две комнаты площадью 18,6 и 15,4 кв. м
- арендуемый загородный дом в Италии площадью 335 кв. м
Транспорт: легковые автомобили Mercedes-Benz S500 4 matic Maybach, Mercedes-Benz AMG G63, мотоциклы Harley Davidson FLSTN, Ducati Diavel, Yamaha YZF-R1 и Ducati 1199 Panigaler, вертолет Robinson 44 Clipper II, снегоход Yamaha SXV 70VT, два прицепа
Задекларированный годовой доход: 91,28 млн руб.
Изменение по сравнению с 2016 годом: +19,5%
Недвижимое имущество:
- доли в четырех квартирах площадью 175,7, 108,9, 73,8 и 115,8 кв. м
- доля в нежилом помещении площадью 2014,9 кв. м
- квартира в Великобритании площадью 483 кв. м
- дом в Австрии площадью 1479,8 кв. м
- дом в России площадью 4174,1 кв. м
Транспорт: легковые автомобили Jaguar XJ8 4.2 Executive, ВАЗ-2101, ЗИЛ-41047 (все — в совместной собственности с супругой)
Задекларированный годовой доход супруги: 89,15 млн руб.
Задекларированный годовой доход: 25,09 млн руб.
Изменение по сравнению с 2016 годом: -70,4%
Недвижимое имущество:
- три земельных участка площадью 9000, 10000 и 22964 кв. м
- жилой дом площадью 152 кв. м
- квартира площадью 253,8 кв. м
- четыре гаража
- два нежилых здания площадью 64,9 и 111,9 кв. м
Транспорт: легковые автомобили ГАЗ-69, ВАЗ-21011, BMW Х6 xDrive, мотоциклы Harley Davidson FLSTC 103 АNV и BMW К 1600GTL
Задекларированный годовой доход: 24,21 млн руб.
Изменение по сравнению с 2016 годом: +16%
Недвижимое имущество:
- земельный участок площадью 2373 кв. м
- служебная дача площадью 360 кв. м
Транспорт: легковой автомобиль ГАЗ-21Р, мотоцикл BMW R1200GS Adventure
Задекларированный годовой доход супруги: 3,7 млн руб.
Задекларированный годовой доход: 21,44 млн руб.
Изменение по сравнению с 2016 годом: -0,2%
Недвижимое имущество: квартира в безвозмездном пользовании площадью 59,4 кв. м
Транспорт: отсутствует
Задекларированный годовой доход супруги: 24,81 млн руб.
Задекларированный годовой доход: 20,93 млн руб.
Изменение по сравнению с 2016 годом: +4,4%
Недвижимое имущество:
- доля в земельном участке площадью 1492 кв. м
- доля в жилом доме площадью 26,7 кв. м
- доля в квартире площадью 58,7 кв. м
- квартира в безвозмездном пользовании площадью 92,6 кв. м
Транспорт: отсутствует
Задекларированный годовой доход супруги: 233,39 тыс. руб.