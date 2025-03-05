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Кравцов сообщил о необходимости найти 96 тыс. педагогов до 2030 года

Чтобы заместить выходящих на пенсию учителей и закрыть потребность в новых рабочих местах, до 2030 года понадобится 96 тыс. педагогов, сообщил министр просвещения
Фото: Нина Зотина / РИА Новости
Фото: Нина Зотина / РИА Новости

До 2030 года замещающая кадровая потребность в педагогах в России составит 96 тыс., из них 40 тыс. — учителя, сообщил на правительственном часе в Госдуме министр просвещения Сергей Кравцов. Он сослался на данные Минтруда. Замещающая кадровая потребность — число работников, которое потребуется для замены тех, кто выходит на пенсию, а также для работы на новых местах.

Кравцов пояснил, что эта потребность перекрывается контрольными показателями приема (число мест в вузах, на которые будут принимать абитуриентов), а также выпуском молодых специалистов. В 2024 году контрольный показатель составил 120 тыс. человек, а окончили в том же году педагогические вузы и колледжи 147 тыс.

Из презентации, показанной в Думе, следует, что из 147,5 тыс. выпустившихся специалистов 91,3 тыс. получили высшее образование, 56,2 тыс. — среднее специальное. Отсев молодых педагогов через год-два после выпуска составляет 1–3%.

Главная задача — чтобы вся система обеспечивала точечное покрытие каждой вакансии в конкретной школе, в конкретном регионе, для этого с каждым регионом утвердили соответствующие программы, отметил Кравцов.

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Фото:Александр Река / ТАСС

На прошлой неделе на правительственном часе в Совете Федерации вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что необходимо определить реальную потребность в учителях по базовым предметам, таким как математика, физика, химия, информатика и биология. В некоторых предметах наблюдаются ниспадающие тренды, в некоторых — рост, пояснил Чернышенко.

Он также привел данные Росстата, согласно которым доля работающих учителей старше 65 лет составляет 6,9%, а в возрасте от 25 до 35 лет — 22,6%. Доля молодых учителей до 25 лет за последние пять лет увеличилась всего на 1,5%, обратил внимание вице-премьер. «Минпросвещения совместно с регионами необходимо сформировать комплекс мер, направленный на сокращение дефицита учителей в общеобразовательных организациях», — заявил вице-премьер.

Правительственный час в Госдуме был посвящен нехватке кадров в образовательной и медицинской сферах. Замминистра труда и социальной защиты Андрей Пудов сообщил, что до 2030 года в систему здравоохранения необходимо дополнительно привлечь 496 тыс. специалистов со средним специальным и высшим образованием. «Это порядка 100 тыс. медиков ежегодно», — уточнил он. По представленным докладчиком данным, сейчас средний возраст работников здравоохранения составляет 44 с половиной года по сравнению с чуть больше чем 42 годами в других отраслях.

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Сергей Кравцов Минпросвещения педагоги учителя Госдума подготовка кадров кадровый голод
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