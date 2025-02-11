В правительстве задумались о выплатах учителям за успехи учеников

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Учителей нужно материально поощрять за успехи их учеников, такую идею в настоящее время прорабатывают правительство и Федеральная налоговая служба, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

«Поскольку НДФЛ — это региональный налог, прорабатываем такую возможность, чтобы успех подготовленного ученика отражался на доходе и учителя», — передает его слова ТАСС.

Чернышенко сравнил такую перспективу с уже реализуемым подходом в спорте. Так, тренеров, которые «создавали этот успех спортсмена, вознаграждают», подчеркнул вице-премьер.

О работе над введением подобной системы поощрения Чернышенко рассказал в конце декабря 2024 года. Инициативу планируют указать в Стратегии развития образования.

Текст стратегии до 2036 года с перспективой до 2040 года представят в администрацию президента в марте 2025 года. Работу над документом ведут 14 рабочих групп, а также еще одна, которой предстоит собрать текст стратегии.