 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Дело ректоров РАНХиГС и Шанинки ,  
0 

Суд возобновил следствие по делу экс-замглавы Минпросвещения Раковой

Суд возобновил следствие по делу экс-замглавы Минпросвещения Марины Раковой
Сюжет
Дело ректоров РАНХиГС и Шанинки
По делу о хищении, по которому проходят экс-замглавы Минпросвещения Ракова и бывший ректор «Шанинки» Зуев, возобновили следствие. Оглашение приговора перенесено
Марина Ракова
Марина Ракова (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Никулинский районный суд Москвы возобновил судебное следствие по делу о хищениях против бывшего замглавы Минпросвещения Марины Раковой, сообщили РБК в пресс-службе суда. По этому делу также проходит бывший ректор «Шанинки» Сергей Зуев.

Суд возобновил следствие в связи с тем, что не в полной мере были исследованы характеризующие данные, пояснили там.

Оглашение приговора перенесено. В январе прокурор запросил для Раковой семь лет колонии. Зуева обвинение потребовало приговорить к шести годам и шести месяцам колонии.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу Никулинского суда.

Для остальных обвиняемых — экс-сотрудников Фонда новых форм развития образования Евгения Зака и Максима Инкина, гражданского мужа Раковой Артура Стеценко, исполнительного директора «Шанинки» Кристины Крючковой и директора Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Ивана Федотова — прокурор запросил от трех до пяти с половиной лет.

Для экс-замглавы Минпросвещения запросили 8 лет колонии по делу «Шанинки»
Общество
Марина Ракова

Ракову обвиняют в нескольких эпизодах мошенничества. Первый связан с хищением средств в рамках реализации федерального проекта «Учитель будущего», подрядчиком которого была «Шанинка». Второй касается хищения денег у РАНХиГС через фиктивное трудоустройство сотрудников в вуз. По версии следствия, экс-чиновница для этого вступила в сговор с Зуевым, который также занимал пост директора Института общественных наук РАНХиГС. Третий эпизод связан с хищением средств Фонда новых форм развития образования при участии, как сообщили в МВД, гражданского мужа Раковой Артура Стеценко. Тому заплатили за услуги, которые не были выполнены.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

Бывшая замглавы Минпросвещения и экс-ректор «Шанинки» осенью 2021 года были заключены под стражу. Потом им смягчили меру пресечения. В апреле 2023 года они признали свою вину.

Сначала по делу о хищении денег проходил также бывший ректор РАНХиГС Владимир Мау, он находился под домашним арестом. Мау отверг обвинения. В октябре 2022 года дело против него было прекращено. В январе 2023 года ректора отстранили от должности. Источники «РИА Новости» и ТАСС в ноябре 2022-го сообщали, что он уехал в Израиль.

Огненный смерч в Приморье попал на видео 

Министерство обороны Германии отреагировало на утечку переговоров в СМИ

Американцы засомневались в умственных способностях Байдена. Проблемы и у Трампа

Еврокомиссия озвучит варианты применения замороженных активов России

Корабль с российским и американскими космонавтами запустили к МКС. Видео

В Саратове на школьницу напал лев. Стали известны последствия

Как меняется чистая прибыль российских банков. Инфографика

Украина согласилась продолжить транзит российского газа. Но при одном условии

В Польше упал неизвестный объект. Власти рассказали, что это было

Медведев рассказал о разговоре с Обамой, который его «поразил до глубины души»

Индекс Мосбиржи обновил двухлетний максимум

Что будет с долларом в марте: падение до ₽86 или рост до ₽95

В России ждут рекорда по дивидендам. Последние новости о выплатах компаний

Такого не было 45 лет: британцы перестали поддерживать правящую партию
Авторы
Теги
Елена Чернышова, Виктория Хабарова Виктория Хабарова
Марина Ракова Сергей Зуев Минпросвещения Шанинка
Материалы по теме
В «Шанинке» назначили нового ректора вместо Зуева
Общество
Суд перевел ректора «Шанинки» Зуева из СИЗО под домашний арест
Общество
Суд отказался отпустить ректора «Шанинки» Сергея Зуева из СИЗО
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 5 марта
EUR ЦБ: 99,11 (+0,38) Инвестиции, 04 мар, 16:27 Курс доллара на 5 марта
USD ЦБ: 91,35 (+0,02) Инвестиции, 04 мар, 16:27
Nvidia богатеет на ИИ и еще 4 холиварные темы Кремниевой долины февраля Pro, 12:45
Война Израиля и ХАМАС. Главное Политика, 12:37
В Бронницах работники ПВЗ украли часы, одежду и квадрокоптеры на ₽5 млн Общество, 12:33
В Германии проведут дисциплинарную проверку из-за утечки из бундесвера Политика, 12:32
12 марта состоится V финансовый форум «Просто капитал» РБК Events, 12:32
Глава Генштаба Армении назвал гостайной последствия выхода из ОДКБ Политика, 12:28
Хабиб Нурмагомедов рассказал о продолжении тренерской карьеры Спорт, 12:19
Дарим «Весь РБК Pro» на месяц
Оформите любой интенсив и получите подписку. Подарок доступен только для новых пользователей
Купить интенсив
Верное решение: как решить проблему дефицита кадров в ИТ РБК и Softline, 12:19
Парковки по всей Москве 8 и 9 марта сделали бесплатными Город, 12:14
«Сбер» начал приезжать к клиентам домой и ставить онлайн-банк на iOS Финансы, 12:11
МЧС сообщило об обстреле Шебекино Политика, 12:06
Акции Tesla упали на 7% на фоне снижения продаж электрокаров в Китае Инвестиции, 12:02
Фонд Шинейд О'Коннор выставил требование к «дьяволу» Трампу Политика, 12:00
Татьяна Буланова назвала ремейки классических картин преступлением Life, 12:00