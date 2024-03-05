Суд возобновил следствие по делу экс-замглавы Минпросвещения Раковой
Никулинский районный суд Москвы возобновил судебное следствие по делу о хищениях против бывшего замглавы Минпросвещения Марины Раковой, сообщили РБК в пресс-службе суда. По этому делу также проходит бывший ректор «Шанинки» Сергей Зуев.
Суд возобновил следствие в связи с тем, что не в полной мере были исследованы характеризующие данные, пояснили там.
Оглашение приговора перенесено. В январе прокурор запросил для Раковой семь лет колонии. Зуева обвинение потребовало приговорить к шести годам и шести месяцам колонии.
РБК обратился за комментарием в пресс-службу Никулинского суда.
Для остальных обвиняемых — экс-сотрудников Фонда новых форм развития образования Евгения Зака и Максима Инкина, гражданского мужа Раковой Артура Стеценко, исполнительного директора «Шанинки» Кристины Крючковой и директора Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Ивана Федотова — прокурор запросил от трех до пяти с половиной лет.
Ракову обвиняют в нескольких эпизодах мошенничества. Первый связан с хищением средств в рамках реализации федерального проекта «Учитель будущего», подрядчиком которого была «Шанинка». Второй касается хищения денег у РАНХиГС через фиктивное трудоустройство сотрудников в вуз. По версии следствия, экс-чиновница для этого вступила в сговор с Зуевым, который также занимал пост директора Института общественных наук РАНХиГС. Третий эпизод связан с хищением средств Фонда новых форм развития образования при участии, как сообщили в МВД, гражданского мужа Раковой Артура Стеценко. Тому заплатили за услуги, которые не были выполнены.
Бывшая замглавы Минпросвещения и экс-ректор «Шанинки» осенью 2021 года были заключены под стражу. Потом им смягчили меру пресечения. В апреле 2023 года они признали свою вину.
Сначала по делу о хищении денег проходил также бывший ректор РАНХиГС Владимир Мау, он находился под домашним арестом. Мау отверг обвинения. В октябре 2022 года дело против него было прекращено. В январе 2023 года ректора отстранили от должности. Источники «РИА Новости» и ТАСС в ноябре 2022-го сообщали, что он уехал в Израиль.
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