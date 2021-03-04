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Пандемия коронавируса ,  
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Ученые выдвинули версию о связи группы крови и заражения коронавирусом

Люди со второй группой крови могут быть более уязвимы для коронавируса. Это следует из исследования американских ученых, опубликованного в журнале Американского общества гематологии Blood Advances.

Они выяснили, что вирусный RBD-домен коронавируса легче связывается с антигенами в клетках эпителия на стенках легочных альвеол людей со второй группой. Более того, как указано в исследовании, той же особенностью обладает SARS-CoV, который вызвал вспышку атипичной пневмонии в 2002–2003 годах, и схож с новым коронавирусом на 73%.

Скворцова назвала группу крови большинства заболевших коронавирусом
Общество
Фото:Дмитрий Рогулин / ТАСС

По мнению ученых, способность вирусного домена «предпочтительно распознавать» антигены второй группы крови может говорить о том, что вирусы SARS-CoV «предпочитают» людей с ней.

«Однако, поскольку эти результаты не позволяют однозначно продемонстрировать, что вторая группа крови напрямую способствует инфицированию SARS-CoV-2, безусловно, потребуются будущие исследования», — предупредили специалисты.

О том, что чаще всего коронавирусной инфекцией болеют люди со второй группой крови, уже было известно раньше, но без объяснения причин подобной статистики. Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова, к примеру, предполагала, что это может быть связано с тем, что вторая группа в целом наиболее распространена в популяции (хотя обычно самой распространенной в мире группой крови считается первая, ею обладают примерно 45% всего населения Земли).

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Независимые исследования в медицинских учреждениях Китая, в Колумбийском университете в США и в университетах Ирана заявляли, что люди со второй группой больше всего рискуют перенести COVID-19 тяжело. То же подтвердили канадские исследователи, по их данным наиболее тяжело переносят воздействие на организм инфекции люди со второй и четвертой группой.

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Источник: JHU
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