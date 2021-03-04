Ученые выдвинули версию о связи группы крови и заражения коронавирусом

Люди со второй группой крови могут быть более уязвимы для коронавируса. Это следует из исследования американских ученых, опубликованного в журнале Американского общества гематологии Blood Advances.

Они выяснили, что вирусный RBD-домен коронавируса легче связывается с антигенами в клетках эпителия на стенках легочных альвеол людей со второй группой. Более того, как указано в исследовании, той же особенностью обладает SARS-CoV, который вызвал вспышку атипичной пневмонии в 2002–2003 годах, и схож с новым коронавирусом на 73%.

По мнению ученых, способность вирусного домена «предпочтительно распознавать» антигены второй группы крови может говорить о том, что вирусы SARS-CoV «предпочитают» людей с ней.

«Однако, поскольку эти результаты не позволяют однозначно продемонстрировать, что вторая группа крови напрямую способствует инфицированию SARS-CoV-2, безусловно, потребуются будущие исследования», — предупредили специалисты.