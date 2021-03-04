Число заболевших COVID-19 за сутки в России вновь превысило 11 тыс.

В Москве выявили максимальное число инфицированных за последний месяц. Выросли и показатели смертности

Фото: Игорь Маслов / РИА Новости

За последние сутки в России выявили 11 385 заболевших COVID-19, говорится в сообщении федерального оперативного штаба. Последние два дня количество новых заболевших не превышало 10 600.

Умерли за последние сутки 475 человек. Это максимальный показатель с 20 февраля, когда были зафиксированы 480 летальных случаев.

За весь период в России зарегистрировано 87 823 летальных исхода. Информация оперативного штаба расходится с данными Росстата, по подсчетам которого за апрель—ноябрь 2020 года в стране скончались 116 тыс. больных COVID-19. Разница объясняется методикой подсчета: статистическое ведомство учитывает все летальные исходы после заболевания COVID-19, даже те случаи, когда вирус не стал основной причиной смерти, но оказал влияние на развитие осложнений другого заболевания.

Выздоровели за последние сутки 16 123 человека.