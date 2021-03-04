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Пандемия коронавируса ,  
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Число заболевших COVID-19 за сутки в России вновь превысило 11 тыс.

В Москве выявили максимальное число инфицированных за последний месяц. Выросли и показатели смертности
Фото: Игорь Маслов / РИА Новости
Фото: Игорь Маслов / РИА Новости

За последние сутки в России выявили 11 385 заболевших COVID-19, говорится в сообщении федерального оперативного штаба. Последние два дня количество новых заболевших не превышало 10 600.

Умерли за последние сутки 475 человек. Это максимальный показатель с 20 февраля, когда были зафиксированы 480 летальных случаев.

За весь период в России зарегистрировано 87 823 летальных исхода. Информация оперативного штаба расходится с данными Росстата, по подсчетам которого за апрель—ноябрь 2020 года в стране скончались 116 тыс. больных COVID-19. Разница объясняется методикой подсчета: статистическое ведомство учитывает все летальные исходы после заболевания COVID-19, даже те случаи, когда вирус не стал основной причиной смерти, но оказал влияние на развитие осложнений другого заболевания.

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Выздоровели за последние сутки 16 123 человека.

В Москве выявили 2150 новых случаев заражения. Это максимальный показатель с 6 февраля, когда выявили 2214 зараженных. Умер от последствий коронавируса в столице 51 человек — это наибольший показатель с 20 февраля.

В Санкт-Петербурге за последние сутки выявили 986 случаев заражения (максимум с 21 февраля). Число заболевших в городе растет третий день подряд.

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Больше всего случаев заражения за последние сутки также было выявлено в следующих регионах:

  • Московская область — 693;
  • Нижегородская область — 385;
  • Воронежская область — 283;
  • Ростовская область — 271;
  • Самарская область — 271;
  • Иркутская область — 205.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор
Артем Филипенок
коронавирус
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