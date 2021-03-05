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В Росприроднадзоре предложили создать экорейтинг предприятий

Он должен показать властям и гражданам данные о выбросах производств. Глава ведомства также выступила за повышение штрафов за ущерб природе, подчеркнув, что ситуация изменится, «когда нарушать станет дорого»
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Росприроднадзор выступает за создание в России экорейтинга предприятий. Об этом заявила глава ведомства Светлана Радионова в интервью «Российской газете».

«Мы предложили предприятиям открыть свои данные по выбросам. Мы бы хотели, чтобы у нас появился экологический рейтинг. Там в открытом доступе были бы данные предприятий о соблюдении экологических требований», — рассказала Радионова.

По ее словам, таким образом и власти, и граждане поймут, кто и как влияет на загрязнение окружающей среды. «Пусть все видят — кто и как работает. Промышленность медленно, но привыкает к постоянному присутствию государства и общественности в своей жизни», — добавила глава Росприроднадзора.

СП обнаружила нарушения в работе экологических информационных госсистем
Политика
Фото:Константин Кокошкин / Global look Press

Вместе с тем Радионова отметила, что несмотря на то, что зачастую основным источником загрязнения атмосферы является промышленность, в некоторых случаях внушительный вклад в ухудшение экологии вносят транспорт или отапливаемые углем дома.

Глава ведомства подчеркнула, что сейчас единственным возможным путем по снижению выбросов является модернизация производств. Она также заявила о необходимости повышать штрафы за экологические нарушения. «Когда нарушать станет дорого, тогда и ситуация изменится», — заключила Радионова.

В декабре 2020 года Счетная палата пришла к выводу, что государственные информационные системы (ГИС) в сфере экологической безопасности оказались неэффективными, поскольку были созданы с нарушениями и не дают достоверной информации.

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Более половины россиян увидели ухудшение экологической ситуации в стране
Общество
Фото:Александр Кряжев / РИА Новости

Обсуждение повышения ответственности за экологические нарушения в России возобновилось на фоне аварии на норильской ТЭЦ в мае прошлого года, когда в окружающую среду попало более 20 тыс. т дизельного топлива. В феврале суд постановил взыскать с «дочки» «Норникеля», которой принадлежит ТЭЦ, рекордный штраф в 146 млрд руб.

В феврале власти предложили в качестве меры воздействия на нарушающие экологические требования предприятия ограничить выплаты дивидендов их собственникам. В РСПП выступили с критикой этой инициативы, заявив, что она противоречит некоторым нормам законодательства. Несмотря на это Минприроды сохранило этот пункт в поправках к закону «Об акционерных обществах».

Автор
Михаил Котляр
Росприроднадзор Светлана Радионова рейтинг предприятия экология
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