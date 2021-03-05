В Росприроднадзоре предложили создать экорейтинг предприятий

Он должен показать властям и гражданам данные о выбросах производств. Глава ведомства также выступила за повышение штрафов за ущерб природе, подчеркнув, что ситуация изменится, «когда нарушать станет дорого»

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Росприроднадзор выступает за создание в России экорейтинга предприятий. Об этом заявила глава ведомства Светлана Радионова в интервью «Российской газете».

«Мы предложили предприятиям открыть свои данные по выбросам. Мы бы хотели, чтобы у нас появился экологический рейтинг. Там в открытом доступе были бы данные предприятий о соблюдении экологических требований», — рассказала Радионова.

По ее словам, таким образом и власти, и граждане поймут, кто и как влияет на загрязнение окружающей среды. «Пусть все видят — кто и как работает. Промышленность медленно, но привыкает к постоянному присутствию государства и общественности в своей жизни», — добавила глава Росприроднадзора.

Вместе с тем Радионова отметила, что несмотря на то, что зачастую основным источником загрязнения атмосферы является промышленность, в некоторых случаях внушительный вклад в ухудшение экологии вносят транспорт или отапливаемые углем дома.