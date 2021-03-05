В Росприроднадзоре предложили создать экорейтинг предприятий
Росприроднадзор выступает за создание в России экорейтинга предприятий. Об этом заявила глава ведомства Светлана Радионова в интервью «Российской газете».
«Мы предложили предприятиям открыть свои данные по выбросам. Мы бы хотели, чтобы у нас появился экологический рейтинг. Там в открытом доступе были бы данные предприятий о соблюдении экологических требований», — рассказала Радионова.
По ее словам, таким образом и власти, и граждане поймут, кто и как влияет на загрязнение окружающей среды. «Пусть все видят — кто и как работает. Промышленность медленно, но привыкает к постоянному присутствию государства и общественности в своей жизни», — добавила глава Росприроднадзора.
Вместе с тем Радионова отметила, что несмотря на то, что зачастую основным источником загрязнения атмосферы является промышленность, в некоторых случаях внушительный вклад в ухудшение экологии вносят транспорт или отапливаемые углем дома.