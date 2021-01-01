СП обнаружила нарушения в работе экологических информационных госсистем

Государственные информационные системы (ГИС) России в сфере экологической безопасности оказались неэффективными. Об этом говорится в соответствующем отчете Счетной палаты. В исследовании учитывались данные с 2015 года по 2020 год.

«Анализ государственных информационных систем в сфере экологической безопасности показал, что в настоящее время они не являются эффективным механизмом решения задач и достижения цели Стратегии экологической безопасности», — говорится в докладе.

Эксперты пояснили, что основным риском является отсутствие достоверной информации в сфере экологической безопасности, а также создание не соответствующих заявленным требованиям информационных систем.

Кроме того, Счетная палата выявила риск завышения первоначальной цены контракта. Также была подтверждена опасность неэффективного использования федеральных средств при осуществлении госзакупок на выполнение связанных с ГИС работ.