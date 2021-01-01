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Политика ,  
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СП обнаружила нарушения в работе экологических информационных госсистем

Государственные информационные системы (ГИС) России в сфере экологической безопасности оказались неэффективными. Об этом говорится в соответствующем отчете Счетной палаты. В исследовании учитывались данные с 2015 года по 2020 год.

«Анализ государственных информационных систем в сфере экологической безопасности показал, что в настоящее время они не являются эффективным механизмом решения задач и достижения цели Стратегии экологической безопасности», — говорится в докладе.

Эксперты пояснили, что основным риском является отсутствие достоверной информации в сфере экологической безопасности, а также создание не соответствующих заявленным требованиям информационных систем.

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Фото:Владимир Астапкович / РИА Новости

Кроме того, Счетная палата выявила риск завышения первоначальной цены контракта. Также была подтверждена опасность неэффективного использования федеральных средств при осуществлении госзакупок на выполнение связанных с ГИС работ.

Как сообщает агентство ТАСС со ссылкой на Министерство природных ресурсов и экологии, в ведомстве с отчетом Счетной палаты уже ознакомились. «Минприроды России проведет детальный и комплексный разбор выявленных недостатков и предпримет все необходимые меры по устранению и недопущению их возникновения в дальнейшем», — заявили в министерстве.

Летом 2020 года Счетная палата уже предупреждала, что существует риск провала целевых показателей некоторых нацпроектов. Тогда аудиторы заявили, что одним из худших по исполнению в первом полугодии 2020-го стал нацпроект «Экология».

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