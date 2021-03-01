Минприроды отказалось от идеи заморозки дивидендов за ущерб природе

Минприроды исключило из готовящегося законопроекта положение об ограничении дивидендов для компаний, не ликвидирующих накопленный ущерб природе. Это произошло после обсуждения поправок с представителями бизнеса

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Минприроды исключило из законопроекта, ужесточающего ответственность собственников промышленных предприятий за ущерб природе, ограничение на выплату дивидендов, а также положение о приоритете при банкротстве платежей на устранение экологического вреда над любыми другими выплатами, включая выходные пособия сотрудников.

Это следует из подготовленной министерством новой версии законопроекта «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части обеспечения исполнения собственниками объектов промышленной инфраструктуры обязанности по ликвидации причиненного вреда окружающей среде» от 25 февраля (есть у РБК). Подлинность документа подтвердили источник в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП, его представители входят в рабочую группу по подготовке поправок) и зампред комитета РСПП по экологии и природопользованию Юрий Максименко. «Мы продолжаем обсуждение законопроекта с Минприроды. В ближайшие две недели должно состояться новое заседание рабочей группы по его доработке», — сообщил Максименко. РБК направил запрос в пресс-службу Минприроды.

Какие поправки предлагали власти

Минприроды готовит законопроект по поручению вице-премьера Виктории Абрамченко (курирует в правительстве экологию), которая обязала профильные ведомства до 1 марта доработать эти поправки в законодательство. Там должен был быть предусмотрен «механизм ограничения на выплату дивидендов и иных платежей по эмиссионным ценным бумагам, доходов по долям (паям), распределение прибыли между учредителями в случае невыполнения обязательств по соблюдению требований в области охраны окружающей среды», значилось в протоколе по итогам совещания у Абрамченко 3 февраля.