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Бизнес ,  
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Минприроды отказалось от идеи заморозки дивидендов за ущерб природе

Минприроды исключило из готовящегося законопроекта положение об ограничении дивидендов для компаний, не ликвидирующих накопленный ущерб природе. Это произошло после обсуждения поправок с представителями бизнеса
Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС
Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС

Минприроды исключило из законопроекта, ужесточающего ответственность собственников промышленных предприятий за ущерб природе, ограничение на выплату дивидендов, а также положение о приоритете при банкротстве платежей на устранение экологического вреда над любыми другими выплатами, включая выходные пособия сотрудников.

Это следует из подготовленной министерством новой версии законопроекта «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части обеспечения исполнения собственниками объектов промышленной инфраструктуры обязанности по ликвидации причиненного вреда окружающей среде» от 25 февраля (есть у РБК). Подлинность документа подтвердили источник в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП, его представители входят в рабочую группу по подготовке поправок) и зампред комитета РСПП по экологии и природопользованию Юрий Максименко. «Мы продолжаем обсуждение законопроекта с Минприроды. В ближайшие две недели должно состояться новое заседание рабочей группы по его доработке», — сообщил Максименко. РБК направил запрос в пресс-службу Минприроды.

Какие поправки предлагали власти

Минприроды готовит законопроект по поручению вице-премьера Виктории Абрамченко (курирует в правительстве экологию), которая обязала профильные ведомства до 1 марта доработать эти поправки в законодательство. Там должен был быть предусмотрен «механизм ограничения на выплату дивидендов и иных платежей по эмиссионным ценным бумагам, доходов по долям (паям), распределение прибыли между учредителями в случае невыполнения обязательств по соблюдению требований в области охраны окружающей среды», значилось в протоколе по итогам совещания у Абрамченко 3 февраля.

Власти предложили ограничить дивиденды для разрушающих природу компаний
Бизнес
На территории бывшего химкомбината &laquo;Усольехимпром&raquo;

«Такое поручение есть, и мы ждем проработанных предложений», — сообщила РБК представитель вице-премьера Марта Галичева. Ранее она пояснила, что по поручению президента сейчас разрабатываются различные механизмы для предупреждения появления таких заброшенных объектов, как Байкальский ЦБК или завод «Усольехимпром» в Иркутской области. На «Усольехимпроме» в 2018 году был введен режим чрезвычайной ситуации (территория завода загрязнена химически опасными веществами), а ответственных найти не удалось, поэтому ликвидация ущерба экологии проводится на бюджетные средства.

В предыдущей версии законопроекта от 19 февраля (у РБК есть копия) помимо ограничений на выплаты дивидендов также содержался пункт о приоритетности выплат на устранение экологического вреда над любыми другими, в том числе на выходное пособие сотрудникам при банкротстве компаний. «В случае если прекращение деятельности организации должника или ее структурных подразделений может повлечь за собой техногенные и (или) экологические катастрофы либо гибель людей, а также в случае выявления причиненного вреда окружающей среде вне очереди, преимущественно перед любыми другими требованиями кредиторов по текущим платежам, погашаются расходы на проведение мероприятий по недопущению возникновения указанных последствий, включая мероприятия по ликвидации причиненного вреда окружающей среде», — говорилось в предыдущей версии.

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Почему бизнес выступал против

На заседании общественного совета Минприроды, которое состоялось 25 февраля, директор по взаимодействию с органами госвласти «Металлоинвеста» Евгений Полесский (представляет РСПП в совете) выступил против ограничений на выплату дивидендов. По его словам, эту идею необходимо доработать.

«Год назад, 1 апреля, был принят федеральный закон о ликвидации чрезвычайных ситуаций. При его подготовке ко второму и третьему чтениям были поправки про установку ограничений на выплату дивидендов при ЧС, но после экспертной работы с министерствами, правительством и Думой эти положения, к счастью, были исключены», — напомнил Полесский. К вопросу об ограничении выплат дивидендов в случае накопленного вреда окружающей среде также нужно подходить более тщательно, отметил он, подчеркнув, что выражает позицию РСПП, а не «Металлоинвеста».

В РСПП выступили против заморозки дивидендов из-за ущерба природе
Бизнес
Фото:Евгений Полесский / Facebook

«Российский союз промышленников и предпринимателей предлагает <...> исключить запрет на выплату дивидендов ранее полного возмещения вреда окружающей среде», — говорится в приложении к письму президента РСПП Александра Шохина, которое он направил замглавы Минприроды Светлане Радченко 8 февраля (у РБК есть копия). Шохин указывает, что этот запрет противоречит положениям законодательства в отношении права природопользователя оспорить требование о возмещении вреда окружающей среде, а также случаев, когда такая компания проводит восстановительные работы в соответствии с утвержденным проектом.

Радченко на том же заседании общественного совета посчитала позицию РСПП обоснованной, пообещав доработать законопроект. Ранее эксперты назвали ограничение дивидендов радикальной мерой и предупредили, что она будет трактоваться как ограничение прав акционеров и удар по инвестиционному климату.

Шохин в письме в Минприроды также выступил за то, чтобы исключить приоритетность выплат на ликвидацию накопленного ущерба над любыми другими обязательствами при банкротстве. Этим условием о внеочередных преимущественных выплатах на экологические мероприятия «отодвигается даже очередность удовлетворения требований об оплате труда работников и о выплате выходных пособий», предупредил он.

Автор
Людмила Подобедова
Минприроды экология дивиденды компенсация ущерба
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