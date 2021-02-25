«Металлоинвест» выступил против заморозки дивидендов из-за ущерба природе

В компании считают, что инициативу властей нужно доработать и подходить к этому вопросу более тщательно. Ранее министерствам поручили подготовить поправки, позволяющие ограничивать выплаты из-за нанесенного вреда экологии

Фото: Евгений Полесский / Facebook

В принадлежащем Алишеру Усманову холдинге «Металлоинвест» выступили против инициативы властей, предложивших ограничить выплату дивидендов в компаниях, которые не ликвидируют нанесенный экологии ущерб. Об этом заявил, директор по взаимодействию с органами государственной власти холдинга Евгений Полесский на заседании общественного совета Минприроды.

Полесский считает, что идею о заморозке дивидендов для компаний, наносящих ущерб природе, нужно доработать. «Год назад, 1 апреля, был принят федеральный закон о ликвидации чрезвычайных ситуаций. При его подготовке ко второму и третьему чтению были поправки про установку ограничений на выплату дивидендов при ЧС, но после экспертной работы с министерствами, правительством и Думой эти положения, к счастью, были исключены. Считаю, что к вопросу об ограничении выплат дивидендов нужно подходить более тщательно», — заявил представитель «Металлоинвеста».

Полесский добавил, что подобные предложения необходимо доработать для тех случаев, когда компании готовы проводить мероприятия для ликвидации нанесенного природе вреда или уже их проводят.

Замглавы Минприроды Светлана Радченко на заседании общественного совета назвала мнение Полесского обоснованным и сообщила, что законопроект будет дорабатываться.