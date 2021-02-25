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Бизнес ,  
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«Металлоинвест» выступил против заморозки дивидендов из-за ущерба природе

В компании считают, что инициативу властей нужно доработать и подходить к этому вопросу более тщательно. Ранее министерствам поручили подготовить поправки, позволяющие ограничивать выплаты из-за нанесенного вреда экологии
Фото: Евгений Полесский / Facebook
Фото: Евгений Полесский / Facebook

В принадлежащем Алишеру Усманову холдинге «Металлоинвест» выступили против инициативы властей, предложивших ограничить выплату дивидендов в компаниях, которые не ликвидируют нанесенный экологии ущерб. Об этом заявил, директор по взаимодействию с органами государственной власти холдинга Евгений Полесский на заседании общественного совета Минприроды.

Полесский считает, что идею о заморозке дивидендов для компаний, наносящих ущерб природе, нужно доработать. «Год назад, 1 апреля, был принят федеральный закон о ликвидации чрезвычайных ситуаций. При его подготовке ко второму и третьему чтению были поправки про установку ограничений на выплату дивидендов при ЧС, но после экспертной работы с министерствами, правительством и Думой эти положения, к счастью, были исключены. Считаю, что к вопросу об ограничении выплат дивидендов нужно подходить более тщательно», — заявил представитель «Металлоинвеста».

Полесский добавил, что подобные предложения необходимо доработать для тех случаев, когда компании готовы проводить мероприятия для ликвидации нанесенного природе вреда или уже их проводят.

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На территории бывшего химкомбината &laquo;Усольехимпром&raquo;

Замглавы Минприроды Светлана Радченко на заседании общественного совета назвала мнение Полесского обоснованным и сообщила, что законопроект будет дорабатываться.

В начале феврале вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Минприроды, Минпромторгу и Минэкономразвития проработать изменения в законодательство, предусматривающие ограничения на выплату дивидендов промышленным компаниям, разрушающим экологию.

Речь идет, прежде всего, о предотвращения появления заброшенных производств и ликвидации накопленного ущерба природе. Сейчас в законах есть пробел, позволяющий собственникам бросать предприятия без вывода из эксплуатации и компенсациям за нанесенный экологии вред.

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Фото:Кирилл Кухмарь / ТАСС

Власти предлагают ограничить выплаты дивидендов и другие платежи собственникам производств. Детали механизма не уточнялись, однако он должен затронуть и вновь создаваемые предприятия.

Обсуждение ужесточения ответственности промышленников за наносимый природе ущерб возобновилось на фоне аварии на принадлежащей «Ноникелю» ТЭЦ в Норильске в мае 2020 года, в результате которой более 20 тыс. тон дизельного топлива попало в окружающую среду.

В феврале Арбитражный суд Красноярского края обязал «дочку» «Норникеля» — Норильско-Таймырскую энергетическую компанию (НТЭК) выплатить 146 млрд руб. в качестве компенсации за ущерб природе. Сумма штрафа стала рекордной для России.

Авторы
Людмила Подобедова, Михаил Котляр
«Металлоинвест» дивиденды экология
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