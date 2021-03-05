В ЕАЭС предложили запретить одноразовый пластик

Эти вопросы включат в план реализации стратегии Евразийской экономической интеграции до 2025 года. В России в целом поддерживают идею, но призывают учитывать экономические последствия

В стратегию развития Евразийской экономической интеграции до 2025 года включат вопросы о поэтапном отказе от одноразовых пластиковых пакетов на территориях стран-участниц ЕАЭС (Армения, Киргизия, Белоруссия, Казахстан, Россия). Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

Обсуждение запрета на одноразовый пластик, в том числе, на полиэтиленовые пакеты, изданию подтвердили в Минэкономразвитии, Минприроды и Минпромторге.

Сейчас участники ЕАЭС согласовывают проект плана реализации стратегии, в который предполагают включить конкретные мероприятия по введению поэтапного запрета на производство и ввоз одноразового пластика. Этот документ намерены утвердить до конца первого квартала 2021 года.

В Минприроды заявили, что одним из способов минимизации негативного влияния пластика на экологию может стать вторичная переработка. В Минпромторге также позитивно смотрят на идею поэтапно выводить из оборота одноразовые и трудноперерабатываемые товары. Однако призывают учитывать не только экологические, но и экономические последствия этого процесса. В частности, в министерстве указали, что бумажная или картонная упаковка не подходит для большого спектра продовольственных товаров—например, мяса, рыбы, некоторых видов фруктов.