Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияФеномен черного
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 5 марта
USD ЦБ: 73,79 (+0,27) Инвестиции, 04 мар, 13:50
Курс евро на 5 марта
EUR ЦБ: 88,94 (+0,07) Инвестиции, 04 мар, 13:50
Уралвагонзавод изменит ассортимент из-за перепроизводства полувагонов Бизнес, 08:00 Как Airbus и Boeing соперничают за небо после пандемии — Bloomberg Pro, 07:58 В ЕАЭС предложили запретить одноразовый пластик Общество, 07:52 Уик-энд с кубанским характером: куда стоит отправиться именно вам. Тест РБК и Николаевские сыроварни, 07:48 Пресс-секретарь Мишустина опроверг перекрытие дорог в Новосибирске Общество, 07:38 Россиянки назвали цветы самым желанным и бесполезным подарком на 8 марта Общество, 07:00 Посол посоветовал США «не учить жить» Россию Политика, 06:45 Рейтинги «умных» городов: какие места занимает Москва РБК и Минстрой, 06:43 Эвакуированным жителям Новой Зеландии разрешили вернуться домой Общество, 06:36 Онищенко рассказал о существовании единственного штамма COVID-19 Общество, 06:13 Италия заблокировала поставки вакцины AstraZeneca в Австралию Общество, 05:42 Забота о женском здоровье: что важно знать РБК и Инвитро, 05:32 Регулятор в Британии начал антимонопольное расследование против Apple Технологии и медиа, 05:29 AliExpress зафиксировал рост спроса на товары по уходу за собой в России Общество, 05:00
Общество ,  
0 

В ЕАЭС предложили запретить одноразовый пластик

Эти вопросы включат в план реализации стратегии Евразийской экономической интеграции до 2025 года. В России в целом поддерживают идею, но призывают учитывать экономические последствия

В стратегию развития Евразийской экономической интеграции до 2025 года включат вопросы о поэтапном отказе от одноразовых пластиковых пакетов на территориях стран-участниц ЕАЭС (Армения, Киргизия, Белоруссия, Казахстан, Россия). Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

Обсуждение запрета на одноразовый пластик, в том числе, на полиэтиленовые пакеты, изданию подтвердили в Минэкономразвитии, Минприроды и Минпромторге.

Сейчас участники ЕАЭС согласовывают проект плана реализации стратегии, в который предполагают включить конкретные мероприятия по введению поэтапного запрета на производство и ввоз одноразового пластика. Этот документ намерены утвердить до конца первого квартала 2021 года.

Минпромторг выступил против запрета пластиковых пакетов
Бизнес
Фото:Сергей Мальгавко / ТАСС

В Минприроды заявили, что одним из способов минимизации негативного влияния пластика на экологию может стать вторичная переработка. В Минпромторге также позитивно смотрят на идею поэтапно выводить из оборота одноразовые и трудноперерабатываемые товары. Однако призывают учитывать не только экологические, но и экономические последствия этого процесса. В частности, в министерстве указали, что бумажная или картонная упаковка не подходит для большого спектра продовольственных товаров—например, мяса, рыбы, некоторых видов фруктов.

Минпромторг обратил внимание, что в мировой практике запрет на использование пластика не является основным способом решения экологической проблемы. Например, ООН предлагает более 140 инициатив, направленных на борьбу с загрязнением природы пластиковыми пакетами.

«Ростех» с «дочкой» вложили 40 млн руб. в утилизацию пластиковых бутылок
Общество
Фото:Людмила Подобедова / РБК

Читайте на РБК Pro
Новые правила налогообложения — что необходимо знать рантье Доход от YouTube в $166 привел меня в ярость — создатель Patreon Во что инвестируют наследники азиатских миллиардеров — Bloomberg Рынок коммерческой недвижимости обвалился. Почему устояли только склады

В ноябре 2020 года прошло совещание представителей стран ЕАЭС, на котором Белоруссия предложила исключить часть одноразового пластика из оборота на территории союза. Минпромторг тогда выступил против этой идеи.

Минск предлагал, в частности, запретить использовать полиэтиленовые пакеты толщиной до 50 микрометров, биоразлагаемую упаковку и упаковку из вспененного полистирола. В российском министерстве объяснили, что белорусские коллеги не аргументировали должным образом свое предложение. К тому же запрет сейчас одноразового пластика приведет к нарушениям множества санитарных требований, в том числе тех, которые введены в связи с пандемией COVID-19.

В октябре 2019 года «Известия» сообщали, что Роспотребнадзор готовит законопроект поэтапного сокращения производства одноразовых пластиковых пакетов. В ведомстве тогда опровергли эту информацию.

Автор
Михаил Котляр
пластиковые пакеты ЕАЭС экология запрет
Материалы по теме
Российским солдатам заменят алюминиевую посуду на пластиковую
Общество
Минпромторг выступил против запрета пластиковых пакетов
Бизнес
«Ростех» с «дочкой» вложили 40 млн руб. в утилизацию пластиковых бутылок
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter