Роспотребнадзор опроверг подготовку запрета пластиковых пакетов

Роспотребнадзор опроверг информацию о подготовке законопроекта, запрещающего пластиковые пакеты. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ведомства.

«Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека не готовит законопроект о запрете производства пластиковых пакетов», — сказали в пресс-службе.

В Роспотребнадзоре добавили, что предложили внести изменения в закон «Об отходах производства и потребления». Ведомство захотело проработать вопросы постепенного сокращения производства одноразовых пластиковых пакетов, предназначенных для розничной торговли, многократности использования отдельных видов тары и упаковки, а также технологии их переработки.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на Роспотребнадзор сообщала, что ведомство готовит законопроект, постепенно сокращающий производство одноразовых пластиковых пакетов. Издание отмечало, что впоследствии их запретят.