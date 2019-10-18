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Роспотребнадзор опроверг подготовку запрета пластиковых пакетов

Роспотребнадзор опроверг информацию о подготовке законопроекта, запрещающего пластиковые пакеты. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ведомства.

«Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека не готовит законопроект о запрете производства пластиковых пакетов», — сказали в пресс-службе.

В Роспотребнадзоре добавили, что предложили внести изменения в закон «Об отходах производства и потребления». Ведомство захотело проработать вопросы постепенного сокращения производства одноразовых пластиковых пакетов, предназначенных для розничной торговли, многократности использования отдельных видов тары и упаковки, а также технологии их переработки.

Общество
Оператор мусорной реформы предпочел переработку пакетов их запрету

Ранее газета «Известия» со ссылкой на Роспотребнадзор сообщала, что ведомство готовит законопроект, постепенно сокращающий производство одноразовых пластиковых пакетов. Издание отмечало, что впоследствии их запретят.

Замглавы госоператора мусорной реформы «Российского экологического оператора» (РЭО) Вячеслав Духин заявил, что было бы более целесообразно развивать переработку пакетов и использование многоразовых сумок. Эксперт «Гринпис Россия» Алексей Киселев сказал РБК, что для реального решения проблемы нужно запретить всю продукцию из полимеров, а не только пластиковые пакеты.

Теги: Роспотребнадзор, пластиковые пакеты, запрет, новости РБК
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