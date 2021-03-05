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Пандемия коронавируса ,  
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ВОЗ отказалась от публикации доклада по итогам поездки в Китай

Группа из 26 экспертов считает, что у представителей ВОЗ, которые расследовали происхождение SARS-CoV-2 в Китае, не было достаточного доступа к рассматриваемым объектам. Миссия обнародует полный отчет о поездке в ближайшие недели
Фото: Ng Han Guan / AP
Фото: Ng Han Guan / AP

Группа экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которая расследовала происхождение коронавируса SARS-CoV-2 в китайском Ухане, не будет публиковать промежуточный отчет о поездке, сообщает Wall Street Journal (WSJ).

Возглавлявший группу Питер Бен Эмбарек заявил, что будет обнародован полный отчет миссии. «[Доклад] будет опубликован в ближайшие недели и будет включать основные выводы», — сказал он.

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Газета приводит открытое письмо (.pdf) 26 экспертов, среди которых — специалисты из Австралии, Франции, Великобритании, Испании, США, Австриии и других стран. В нем ученые отмечают, что у представителей ВОЗ, которые почти месяц пробыли с миссией в Китае, не было достаточного доступа для адекватного расследования источников происхождения вируса.

По мнению экспертов, для команды ВОЗ «почти невозможно» провести полное расследование, и публикация любых отчетов потребует политических компромиссов, поскольку их должна одобрить китайская сторона. Для того, чтобы подготовить достоверный отчет, необходим более полный доступ к медицинским документам о случаях заражения COVID-19 в конце 2019 года, считают они.

«Как сторонники ВОЗ и ее миссии мы верим, что надо дать ясно понять, что любые заключения совместного комитета, которые могут быть потенциально полезными, не представляют официальную позицию ВОЗ и не являются результатом беспрепятственного, независимого расследования», — говорится в документе.

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Фото:Ng Han Guan / AP

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Специалисты считают, что необходимо новое расследование «по-настоящему независимой команды, без конфликтов интересов и без
полного или частичного контроля со стороны какой-либо страны».

Команда экспертов Всемирной организации здравоохранения с середины января находилась в Китае, где расследовала происхождение вируса SARS-CoV-2. В середине февраля сотрудники миссии пожаловались, что Пекин отказался предоставить им необработанные данные о ранних случаях заражения COVID-19, что помогло бы установить, когда и как начал распространяться коронавирус. Вместо этого КНР поделилась с ними собственными выводами.

После этого советник Белого дома США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что отчет экспертов должен быть независимым от влияния китайских властей. Посольство Китая в ответ обвинило Вашингтон в том, что он препятствует международному сотрудничеству в борьбе с COVID-19.

9 февраля эксперты ВОЗ представили предварительные итоги своей поездки. Они исключили вероятность того, что коронавирус имел искусственное происхождение. Специалисты подтвердили версию, что изначально коронавирус циркулировал среди летучих мышей.
 

Автор
Наталия Анисимова
ВОЗ коронавирус Китай COVID-19
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