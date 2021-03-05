ВОЗ отказалась от публикации доклада по итогам поездки в Китай

Группа из 26 экспертов считает, что у представителей ВОЗ, которые расследовали происхождение SARS-CoV-2 в Китае, не было достаточного доступа к рассматриваемым объектам. Миссия обнародует полный отчет о поездке в ближайшие недели

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Группа экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которая расследовала происхождение коронавируса SARS-CoV-2 в китайском Ухане, не будет публиковать промежуточный отчет о поездке, сообщает Wall Street Journal (WSJ).

Возглавлявший группу Питер Бен Эмбарек заявил, что будет обнародован полный отчет миссии. «[Доклад] будет опубликован в ближайшие недели и будет включать основные выводы», — сказал он.

Газета приводит открытое письмо (.pdf) 26 экспертов, среди которых — специалисты из Австралии, Франции, Великобритании, Испании, США, Австриии и других стран. В нем ученые отмечают, что у представителей ВОЗ, которые почти месяц пробыли с миссией в Китае, не было достаточного доступа для адекватного расследования источников происхождения вируса.

По мнению экспертов, для команды ВОЗ «почти невозможно» провести полное расследование, и публикация любых отчетов потребует политических компромиссов, поскольку их должна одобрить китайская сторона. Для того, чтобы подготовить достоверный отчет, необходим более полный доступ к медицинским документам о случаях заражения COVID-19 в конце 2019 года, считают они.