В России за утро «заминировали» три самолета

О «минировании рейсов», летевших из Москвы в Омск, а также из Санкт-Петербурга в Москву, сообщил и источник «Интерфакса».

«Самолет готовился к внеплановой посадке в Ростове-на-Дону, но экипаж изменил решение, и самолет ушел на посадку в Симферополь»- сообщили РБК в пресс-службе аэропорта «Платов» Ростова-на-Дону.

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