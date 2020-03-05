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В России за утро «заминировали» три самолета

Фото: Виктор Борзых / Global Look Press

Анонимные сообщения о заложенных на борту сразу трех пассажирских самолетов взрывных устройствах поступили утром, 5 марта. Первым стало известно о «минировании» лайнера Airbus A320, выполнявшего рейс Москва — Омск.

«Самолет вылетел около 08:00. Когда он набрал высоту, на электронную почту аэропорта Шереметьево поступило анонимное сообщение о «минировании» борта», — рассказал источник ТАСС.

По словам собеседника агентства, командир экипажа принял решение не менять курс и приземлиться в аэропорту Омска.

«Самолет прибыл», — сообщили РБК в справочной омского аэропорта. В справочной уточнили, что посадка прошла в штатном режиме.

Позднее ТАСС сообщило об анонимных сообщениях о минировании лайнеров Airbus A319 и Sukhoi SuperJet, выполняющих рейсы из Санкт-Петербурга в Симферополь и из Москвы в Сыктывкар соответственно.

О «минировании рейсов», летевших из Москвы в Омск, а также из Санкт-Петербурга в Москву, сообщил и источник «Интерфакса». 

«Самолет готовился к внеплановой посадке в Ростове-на-Дону, но экипаж изменил решение, и самолет ушел на посадку в Симферополь»- сообщили РБК в пресс-службе аэропорта «Платов» Ростова-на-Дону.

Материал дополняется

Авторы: Евгений Калюков, Екатерина Костина, Майя Бобенко
Теги: звонки о минировании, телефонный терроризм
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