В России за утро «заминировали» три самолета
Анонимные сообщения о заложенных на борту сразу трех пассажирских самолетов взрывных устройствах поступили утром, 5 марта. Первым стало известно о «минировании» лайнера Airbus A320, выполнявшего рейс Москва — Омск.
«Самолет вылетел около 08:00. Когда он набрал высоту, на электронную почту аэропорта Шереметьево поступило анонимное сообщение о «минировании» борта», — рассказал источник ТАСС.
По словам собеседника агентства, командир экипажа принял решение не менять курс и приземлиться в аэропорту Омска.
«Самолет прибыл», — сообщили РБК в справочной омского аэропорта. В справочной уточнили, что посадка прошла в штатном режиме.
Позднее ТАСС сообщило об анонимных сообщениях о минировании лайнеров Airbus A319 и Sukhoi SuperJet, выполняющих рейсы из Санкт-Петербурга в Симферополь и из Москвы в Сыктывкар соответственно.