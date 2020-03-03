Самолет экстренно сел в Хабаровске из-за звонка о минировании

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Самолет Владивосток — Москва совершил экстренную посадку в аэропорту Хабаровска, сообщили РБК в пресс-службе этого аэровокзала. «Только что приземлился. Причина — поступивший звонок о минировании», — сказал представитель аэропорта.

По его словам, воздушное судно будет проверено, пассажиры пройдут дополнительный досмотр.

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