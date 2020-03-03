Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 3 марта
USD ЦБ: 66,33 (-0,66) Quote, 02 мар, 13:01
Курс евро на 3 марта
EUR ЦБ: 73,42 (-0,31) Quote, 02 мар, 13:01
Суд заочно арестовал поляка и украинца по делу братьев Магомедовых Общество, 12:02 Умер Герой СССР Михаил Булатов Общество, 11:58 Ключевые события fashion-ретейла. Дайджест новостей Pro, 11:56 Суд приговорил издевавшегося над Шамсутдиновым к двум годам условно Общество, 11:50 Лучшая защита от потрясений: собираем инвестиционный портфель Крипто, 11:45 Арбитраж подтвердил запрет на продажу акций «дочки» ВЭБа на Украине Финансы, 11:38 Геймерские инвестиции: в какие акции игровых компаний вложиться в 2020-м Quote, 11:32 Три самолета за утро совершили экстренную посадку Общество, 11:29 Женщине из Омска дали 11 лет за убийство дочери из-за хлебных крошек Общество, 11:27 Почему программисты из России нужны всем Партнерский материал, 11:25 Ялтинский форум перенесли из-за коронавируса Экономика, 11:16 К футбольным фанатам пришли с обысками после драки в метро в Москве Спорт, 11:15 Обновленный Mercedes E-Class: пробочный «круиз» и мягкий гибрид Авто, 11:12 Какие виды комплаенса существуют и когда он жизненно необходим Pro, 11:02
Общество ,  
0 

Три самолета за утро совершили экстренную посадку

В общей сложности три самолета утром во вторник совершили экстренные посадки в различных городах России. В двух случаях причиной стали звонки о минировании
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Самолет S7, выполнявший рейс по маршруту Новосибирск — Москва, совершил экстренную посадку в аэропорту Перми. Как рассказали РБК в пресс-службе авиакомпании, причиной стало анонимное сообщение о минировании, которое поступило на почту контактного центра. Информация была передана командиру воздушного судна, который в соответствии с требованиями безопасности полетов принял решение совершить посадку в ближайшем аэропорту.

Самолет благополучно приземлился и был отправлен на отдельную стоянку. «Рейс встретили сотрудники силовых структур и экстренных служб аэропорта и проводят необходимые мероприятия», — сообщили РБК в пресс-службе S7.

«Экипаж подал сигнал тревоги диспетчеру международного аэропорта Перми, но очень долго не выходил на связь. Мы приняли самолет, он благополучно приземлился в аэропорту. На борту находилось 114 пассажиров и шесть членов экипажа», — сообщили РБК в пресс-службе аэропорта Большое Савино (Пермь).

В управлении ФСБ по Пермскому краю агентству «РИА Новости» сообщили, что информация о минировании не подтвердилась. Там указали, что по факту экстренной посадки проводится проверка.

Также около 11:00 мск в Шереметьево экстренно вернулся самолет Boeing 737 авиакомпании «Аэрофлот», который летел в Цюрих. Как сообщает агентство ТАСС со ссылкой на авиаслужбы, в этом случае причиной внеплановой посадки стало срабатывание датчика отказа управления закрылками.

Пресс-секретарь «Аэрофлота» Юлия Спивакова сообщила РБК, что посадка в Шереметьево прошла в штатном режиме. «После замены воздушного судна рейс будет продолжен. Планируемое время вылета 12:45 (мск)», — сказала она.

Ранее из-за звонка о минировании в Хабаровске сел самолет «Аэрофлота», выполнявший рейс по маршруту Владивосток — Москва. После посадки воздушное судно проверили, а пассажиры прошли дополнительный досмотр. Бомбу на борту не нашли. Представитель аэропорта сказал РБК, что воздушное судно будет проверено, пассажиры пройдут дополнительный досмотр.

Авторы: Артем Филипенок, Любовь Порываева
Теги: самолет, минирование
Материалы по теме
Самолет экстренно сел в Хабаровске из-за звонка о минировании
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter