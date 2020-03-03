Три самолета за утро совершили экстренную посадку

В общей сложности три самолета утром во вторник совершили экстренные посадки в различных городах России. В двух случаях причиной стали звонки о минировании

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Самолет S7, выполнявший рейс по маршруту Новосибирск — Москва, совершил экстренную посадку в аэропорту Перми. Как рассказали РБК в пресс-службе авиакомпании, причиной стало анонимное сообщение о минировании, которое поступило на почту контактного центра. Информация была передана командиру воздушного судна, который в соответствии с требованиями безопасности полетов принял решение совершить посадку в ближайшем аэропорту.

Самолет благополучно приземлился и был отправлен на отдельную стоянку. «Рейс встретили сотрудники силовых структур и экстренных служб аэропорта и проводят необходимые мероприятия», — сообщили РБК в пресс-службе S7.

«Экипаж подал сигнал тревоги диспетчеру международного аэропорта Перми, но очень долго не выходил на связь. Мы приняли самолет, он благополучно приземлился в аэропорту. На борту находилось 114 пассажиров и шесть членов экипажа», — сообщили РБК в пресс-службе аэропорта Большое Савино (Пермь).

В управлении ФСБ по Пермскому краю агентству «РИА Новости» сообщили, что информация о минировании не подтвердилась. Там указали, что по факту экстренной посадки проводится проверка.

Также около 11:00 мск в Шереметьево экстренно вернулся самолет Boeing 737 авиакомпании «Аэрофлот», который летел в Цюрих. Как сообщает агентство ТАСС со ссылкой на авиаслужбы, в этом случае причиной внеплановой посадки стало срабатывание датчика отказа управления закрылками.