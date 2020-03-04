Самолет «Уральских авиалиний» вынужденно сел в Казани

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Самолет «Уральских авиалиний», следовавший из Челябинска в Москву, совершил вынужденную посадку в Казани из-за сердечного приступа у одного из пассажиров, сообщили РБК в пресс-службе авиакомпании. Речь идет о рейсе U6 609.

«В аэропорту Казани борт встретила скорая медицинская помощь. Пассажир, мужчина 1959 года рождения, доставлен в лечебное учреждение», — уточнил представитель перевозчика.

РБК направил запрос в пресс-службу международного аэропорта Казань.

В январе самолет «Аэрофлота», следовавший из Москвы в Южно-Сахалинск, также совершил вынужденную посадку из-за плохого самочувствия пассажира. Медикам не удалось его спасти.