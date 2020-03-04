Летевший в Москву самолет S7 вернулся в Новосибирск из-за неисправности

Лайнер авиакомпании S7, следовавший из Новосибирска в Москву, вернулся в аэропорт вылета из-за сработавшего датчика неисправности. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Западно-Сибирскую транспортную прокуратуру.

В надзорном ведомстве сообщили, что рейс вылетел в 6:40 (2:40 мск), но вынужден был вернуться в аэропорт Толмачево после срабатывания датчика технической неисправности.

На борту самолета находилось 97 пассажиров и шесть членов экипажа.

«Самолет вылетел в 06:40 местного времени (03:40 мск), во время полета сработал один из датчиков технической неисправности, командир воздушного судна принял решение о возвращении в аэропорт Толмачево. В 07:42 самолет благополучно приземлился», — сказала старший помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора Оксана Горбунова (цитата по «Интерфаксу»).

Поздне пассажиры рейса были отправлены в столицу резервным бортом. Прокуратура начала проверку.