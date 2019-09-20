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Верховный суд Украины встал на сторону ВЭБа в споре о продаже его «дочки»
Верховный суд Украины поддержал решение о запрете на продажу акций «дочки» российского ВЭБа. Киев арестовал акции, чтобы компенсировать утрату активов в Крыму
Фото: РИА Новости

Верховный суд Украины поддержал решение о запрете на продажу акций украинской «дочки» ВЭБ.РФ — Проминвестбанка. Об этом говорится в пресс-релизе ВЭБа, поступившем в РБК.

«ВЭБ, как добросовестный инвестор, будет и дальше стремиться защищать свои инвестиции как во всех судебных инстанциях Украины, так и в международном арбитраже», — заявил старший вице-президент правового блока госкорпорации Игорь Краснов, чьи слова приводятся в сообщении ВЭБа.

Суд в Киеве ранее арестовал акции Проминвестбанка в рамках исполнения иска Арбитражного суда Гааги по взысканию с Москвы компенсаций за активы в Крыму. Проминвестбанк собирались продать на аукционе, на него претендовали киевское кредитное учреждение «Инвестиционное», а также финансовая компания «Женева» и Европейское сберегательное общество.

ВЭБ пытается оспорить изъятие своих акций. В конце июля он сообщил, что Печерский районный суд Киева решил приостановить принудительную продажу Проминвестбанка. Впрочем, аукцион отменен не был: он должен был состояться в конце августа, но украинская фондовая биржа ПФТС не получила ни одной заявки на акции банка. Сам ВЭБ считает проведение торгов незаконным.

После решения Верховного суда Украины новый аукцион по продаже акций «дочки» российской госкорпорации «не может быть проведен на законных основаниях до рассмотрения спора по существу», отмечает ВЭБ.

ВЭБ сообщал, что в конце августа на его сторону встал и Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма, который также запретил Украине продавать акции Проминвестбанка. Краснов заявлял, что ВЭБ может предъявить претензии в суде ко всем участникам отчуждения имущества Проминвестбанка. «Мы оставляем за собой право предъявить претензии как государству Украина, вовлеченным чиновникам, так и вступившим в сговор третьим лицам по экспроприации собственности ВЭБа», — говорил он. Заявление Краснова последовало за решением Печерского суда Киева, который 16 сентября поддержал просьбу Генпрокуратуры арестовать здание центрального офиса Проминвестбанка.

Автор: Антон Фейнберг
Теги: ВЭБ
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ВЭБ пригрозил исками за продажу своей украинской «дочки» на аукционе
Финансы
Суд в Киеве арестовал здания украинской «дочки» ВЭБа
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