Против журналиста Перцева завели уголовное дело из-за работы на «Медузу»

Андрей Перцев (Фото: andrey.pertsev.5 / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

В отношении специального корреспондента «Медузы» (признана в России нежелательной организацией и иноагентом) Андрея Перцева завели уголовное дело из-за сотрудничества с изданием. Об этом сообщила прокуратура Москвы в телеграм-канале.

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 284.1 УК (осуществление деятельности иностранной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности) по материалам проверки Дорогомиловской межрайонной прокуратуры.

Перцеву грозит до четырех лет лишения свободы.

Журналиста уже привлекали к административной ответственности по ст. 20.33 КоАП за участие в деятельности «Медузы». Однако он, находясь за границей, продолжает сотрудничать с ней в качестве корреспондента, заявили в прокуратуре, и распространяет «материалы, затрагивающие экономические, политические и социальные процессы, происходящие в Российской Федерации».



Материал дополняется