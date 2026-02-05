Против журналиста Перцева завели уголовное дело из-за работы на «Медузу»
В отношении специального корреспондента «Медузы» (признана в России нежелательной организацией и иноагентом) Андрея Перцева завели уголовное дело из-за сотрудничества с изданием. Об этом сообщила прокуратура Москвы в телеграм-канале.
Дело возбуждено по ч. 1 ст. 284.1 УК (осуществление деятельности иностранной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности) по материалам проверки Дорогомиловской межрайонной прокуратуры.
Перцеву грозит до четырех лет лишения свободы.
Журналиста уже привлекали к административной ответственности по ст. 20.33 КоАП за участие в деятельности «Медузы». Однако он, находясь за границей, продолжает сотрудничать с ней в качестве корреспондента, заявили в прокуратуре, и распространяет «материалы, затрагивающие экономические, политические и социальные процессы, происходящие в Российской Федерации».
Материал дополняется
