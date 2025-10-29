 Перейти к основному контенту
Политика
0

Основательницу «Медузы» Галину Тимченко объявили в международный розыск

Расследование уголовного дела в отношении Тимченко завершено, ей заочно избрали меру пресечения в виде заключения под стражу
Галина Тимченко
Галина Тимченко (Фото: Aftonbladet / Zuma / Global Look Press)

Расследование уголовного дела в отношении основательницы «Медузы» (признано в России иностранным агентом и нежелательной организацией) Галины Тимченко (признана Минюстом иноагентом) завершено. Об этом сообщили в телеграм-канале главного управления Следственного комитета по Москве.

Тимченко объявили в международный розыск. Ей заочно избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ее обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 284.1 УК (организация деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании ее деятельности нежелательной на территории Российской Федерации). По данной статье грозит от двух до шести лет заключения. Тимченко проживает за границей.

Против издателя «Медузы» Галины Тимченко возбудили уголовное дело
Политика
Галина Тимченко

По данным следствия, в сентябре 2024 года и в марте 2024 года Тимченко опубликовала видеозаписи «для вовлечения граждан в деятельность организации, в отношении которой принято решение о признании ее нежелательной на территории России, а также для формирования протестных настроений».

Уголовное дело передали для направления в суд.

Минюст внес «Медузу» в реестр иностранных агентов в апреле 2021 года. Издание зарегистрировано в Латвии, его редакция находится в Риге. В январе 2023 года «Медузу» признали нежелательной организацией. В Генпрокуратуре заявили, что деятельность издания «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности» страны.

Тимченко с конца 1990-х работала в «Коммерсанте», после этого — в «Ленте». С 2004 по 2014 год она была главным редактором «Ленты», в 2014 году ее уволили без объяснения причин. «Медуза» была основана бывшей командой «Ленты», покинувшей это издание весной 2014 года вслед за Тимченко.

В начале августа МВД России объявило в розыск журналиста издания «Медуза» Дмитрия Кузнеца. В июле Следственный комитет возбудил уголовное дело на Кузнеца за сотрудничество с нежелательной организацией. Журналисту вменили ч. 1 ст. 284.1 Уголовного кодекса — осуществление деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной. Ему грозит до четырех лет лишения свободы.

Авторы
Теги
Алена Нефедова
«Медуза» Галина Тимченко международный розыск Следственный комитет по Москве
