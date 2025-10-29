Основательницу «Медузы» Галину Тимченко объявили в международный розыск
Расследование уголовного дела в отношении основательницы «Медузы» (признано в России иностранным агентом и нежелательной организацией) Галины Тимченко (признана Минюстом иноагентом) завершено. Об этом сообщили в телеграм-канале главного управления Следственного комитета по Москве.
Тимченко объявили в международный розыск. Ей заочно избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.
Ее обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 284.1 УК (организация деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании ее деятельности нежелательной на территории Российской Федерации). По данной статье грозит от двух до шести лет заключения. Тимченко проживает за границей.
По данным следствия, в сентябре 2024 года и в марте 2024 года Тимченко опубликовала видеозаписи «для вовлечения граждан в деятельность организации, в отношении которой принято решение о признании ее нежелательной на территории России, а также для формирования протестных настроений».
Уголовное дело передали для направления в суд.
Минюст внес «Медузу» в реестр иностранных агентов в апреле 2021 года. Издание зарегистрировано в Латвии, его редакция находится в Риге. В январе 2023 года «Медузу» признали нежелательной организацией. В Генпрокуратуре заявили, что деятельность издания «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности» страны.
Тимченко с конца 1990-х работала в «Коммерсанте», после этого — в «Ленте». С 2004 по 2014 год она была главным редактором «Ленты», в 2014 году ее уволили без объяснения причин. «Медуза» была основана бывшей командой «Ленты», покинувшей это издание весной 2014 года вслед за Тимченко.
В начале августа МВД России объявило в розыск журналиста издания «Медуза» Дмитрия Кузнеца. В июле Следственный комитет возбудил уголовное дело на Кузнеца за сотрудничество с нежелательной организацией. Журналисту вменили ч. 1 ст. 284.1 Уголовного кодекса — осуществление деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной. Ему грозит до четырех лет лишения свободы.
