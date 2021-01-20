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Более 40 учеников отравились в двух школах в Подмосковье

Массовое отравление школьников произошло в Красноармейске. Прокуратура выясняет, лежит ли вина на администрации или же виноваты поставщики питания
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

В подмосковном Красноармейске произошло массовое отравление среди учеников двух школ. Об этом РБК сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

«Сейчас есть информация об отравлении 41 учащегося в двух школах Красноармейска», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что сотрудники прокуратуры начали проверку с целью выяснить, кто виноват в произошедшем — администрация или поставщики питания.

Число отравившихся водой из-под крана в Буйнакске превысило 300 человек
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Заседание городского оперативного штаба в дагестанском Буйнакске

По предварительным данным, как сообщили в прокуратуре, серьезных проблем со здоровьем у пострадавших нет. «Госпитализация не понадобилась, однако информация пока уточняется», — заявили РБК в пресс-службе.

Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на подмосковную прокуратуру, школьники обратились с жалобами 19 и 20 января.

РБК направил запрос в пресс-службы минздрава и министерства образования Московской области.

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На прошлой неделе массовое отравление произошло в дагестанском Буйнакске. К врачам обратились более 300 человек, большинство из которых — дети. По факту произошедшего возбудили уголовное дело. По результатам проверки выяснилось, что причиной отравления стала загрязненная вода из-под крана. В ней обнаружили возбудителя дизентерии (шигелла), сообщили РБК в управлении Роспотребнадзора по Дагестану. В связи с произошедшим в Буйнакске на неделю приостановили работу всех детских садов и школ.

Авторы
Роман Кирьянов, Михаил Юшков
массовое отравление Красноармейск прокуратура
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