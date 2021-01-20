Более 40 учеников отравились в двух школах в Подмосковье

Массовое отравление школьников произошло в Красноармейске. Прокуратура выясняет, лежит ли вина на администрации или же виноваты поставщики питания

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

В подмосковном Красноармейске произошло массовое отравление среди учеников двух школ. Об этом РБК сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

«Сейчас есть информация об отравлении 41 учащегося в двух школах Красноармейска», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что сотрудники прокуратуры начали проверку с целью выяснить, кто виноват в произошедшем — администрация или поставщики питания.

По предварительным данным, как сообщили в прокуратуре, серьезных проблем со здоровьем у пострадавших нет. «Госпитализация не понадобилась, однако информация пока уточняется», — заявили РБК в пресс-службе.