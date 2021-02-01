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Прокуратура проверит данные об отравлении водой в Красноярске

Фото: Cate Gillon / Getty Images
Фото: Cate Gillon / Getty Images

Прокуратура начала проверку в связи с появлением с СМИ информации об отравлении питьевой водой жителей многоквартирных домов в Красноярске. Об этом сообщается на сайте регионального надзорного ведомства.

Согласно сообщению, дома, жильцы которых отравились питьевой водой, расположены в Октябрьском районе города.

В рамках проверки прокуроры оценят, как ресурсоснабжающая и управляющая организации выполняли требования законодательства по качеству предоставления коммунальной услуги и соблюдали требования санитарно-эпидемиологического законодательства.

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Фото:Игорь Иванко / АГН «Москва»

Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю также начало санитарно-эпидемиологическое расследование после получения данных о случаях острой кишечной инфекции среди жителей Красноярска.

«Проведен отбор проб воды на водозаборе «Гремячий Лог» ООО «КрасКом», в распределительной сети Октябрьского района Красноярска с целью проведения лабораторных исследований», — говорится в сообщении.

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Местный портал NSG.RU передал, что массовое отравление водой произошло после отключения холодной воды в домах на 2-й Огородной, Борисова, Дачной, Киренского улицах города. После употребления воды жители почувствовали симптомы острого отравления: рвоту, боли в желудке, диарею.

По их описанию, вода стала плохо пахнуть и стала желтой и мутной после работ «КрасКома» на фильтровально-очистных сооружениях водозабора «Гремячий Лог».

В «КрасКоме» рассказали NGS24.RU, что, по предварительной версии, проблема во внутридомовых системах.

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