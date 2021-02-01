Прокуратура проверит данные об отравлении водой в Красноярске

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Прокуратура начала проверку в связи с появлением с СМИ информации об отравлении питьевой водой жителей многоквартирных домов в Красноярске. Об этом сообщается на сайте регионального надзорного ведомства.

Согласно сообщению, дома, жильцы которых отравились питьевой водой, расположены в Октябрьском районе города.

В рамках проверки прокуроры оценят, как ресурсоснабжающая и управляющая организации выполняли требования законодательства по качеству предоставления коммунальной услуги и соблюдали требования санитарно-эпидемиологического законодательства.

Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю также начало санитарно-эпидемиологическое расследование после получения данных о случаях острой кишечной инфекции среди жителей Красноярска.