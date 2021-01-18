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Пандемия коронавируса ,  
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Голикова назвала сроки вакцинации препаратами «Вектора» и Центра Чумакова

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Россиян начнут прививать вакциной новосибирского центра «Вектор» в марте, а вакцинация препаратом Центра им. Чумакова, который должен быть зарегистрирован в феврале, начнется в конце марта — начале апреля. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на брифинге, трансляцию вел «Россия 24».

«До марта текущего года вакцинация будет осуществляться преимущественно вакциной «Спутник V», начиная с марта месяца — вакцинами «Спутник» и «ЭпиВакКорона» центра «Вектор», и до конца марта- начала апреля при обеспечении в феврале, как я уже сказала, соответствующей регистрации, добавится «КовиВак» центра Чумакова», — сказала она.

Голикова назвала сроки масштабного производства второй вакцины от COVID
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Фото:Дмитрий Рогулин / ТАСС

По ее словам, согласно предварительному графику в первом квартале предполагается привить полностью или начать вакцинацию первыми компонентами вакцин более 20 млн граждан.

Президент России Владимир Путин поручил начать вакцинацию от коронавируса в начале декабря, в первую очередь получить прививку могли учителя и врачи. В столице вакцинация стартовала 5 декабря, позднее власти неоднократно расширяли число категорий граждан, которые могут сделать прививку. В понедельник, 18 января, вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, что на вакцинацию с 31 января смогут записаться все желающие через портал госуслуг.

Вакцинация проводится препаратом «Спутник V». В конце декабря Голикова сообщила, что в январе у россиян может появиться возможность выбирать, какой вакциной прививаться. По ее словам, «ЭпиВакКорона» в небольших партиях уже вышла в гражданский оборот, она направляется во многие российские регионы.

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Документы на регистрацию вакцины Центра им. Чумакова должны были подать в декабре, однако учреждение решило создать свой производственный участок до регистрации. Теперь препарат планируют зарегистрировать в феврале.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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