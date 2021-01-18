Голикова назвала сроки вакцинации препаратами «Вектора» и Центра Чумакова

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Россиян начнут прививать вакциной новосибирского центра «Вектор» в марте, а вакцинация препаратом Центра им. Чумакова, который должен быть зарегистрирован в феврале, начнется в конце марта — начале апреля. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на брифинге, трансляцию вел «Россия 24».

«До марта текущего года вакцинация будет осуществляться преимущественно вакциной «Спутник V», начиная с марта месяца — вакцинами «Спутник» и «ЭпиВакКорона» центра «Вектор», и до конца марта- начала апреля при обеспечении в феврале, как я уже сказала, соответствующей регистрации, добавится «КовиВак» центра Чумакова», — сказала она.

По ее словам, согласно предварительному графику в первом квартале предполагается привить полностью или начать вакцинацию первыми компонентами вакцин более 20 млн граждан.

Президент России Владимир Путин поручил начать вакцинацию от коронавируса в начале декабря, в первую очередь получить прививку могли учителя и врачи. В столице вакцинация стартовала 5 декабря, позднее власти неоднократно расширяли число категорий граждан, которые могут сделать прививку. В понедельник, 18 января, вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, что на вакцинацию с 31 января смогут записаться все желающие через портал госуслуг.