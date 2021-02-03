ВОЗ выявила новый недельный рекорд летальных исходов от COVID-19

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала рекордное число жертв коронавирусной инфекции за последние семь дней с начала пандемии, следует из еженедельного эпидемиологического бюллетеня ВОЗ.

По данным организации, с 25 по 31 января в мире было зарегистрировано 96 364 летальных исхода от коронавируса. Почти половина смертей приходится на Северную и Южную Америку (47 277), в Европе за минувшую неделю умерли 36 674 пациента. При этом в ВОЗ отметили, что количество новых случаев заражения COVID-19 за тот же период период составило 3 686 110 человек, что на 13% меньше, чем было выявлено с 18 по 24 января.

Прошлый рекорд по числу умерших от коронавируса был зарегистрирован неделей ранее. Тогда в ВОЗ сообщили о 95 991 летальном исходе. Предыдущее максимальное число жертв инфекции зафиксировали по итогам недели с 11 по 17 января — 93 882 человек.