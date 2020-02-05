СБУ пришла с обысками на принадлежащий Коломойскому украинский телеканал

Местные СМИ утверждают, что следственные действия связаны с попаданием расшифровок прослушки премьер-министра Алексея Гончарука в открытый доступ. В них глава правительства обвинил президента Украины в некомпетентности

Игорь Коломойский (Фото: Михаил Маркив / РИА Новости)

Служба безопасности Украины (СБУ) проводит обыск в здании принадлежащего миллиардеру Игорю Коломойскому телеканала «1+1», сообщает УНИАН со ссылкой на руководителя департамента журналистских расследований «1+1 Медиа» Максима Шиленко. По данным агентства, в офисе, где проходит обыск, работают журналисты проектов «Гроші» и «Секретні матеріали».

«РБК-Украина» со ссылкой на сотрудников телеканала передает, что обыски связаны с делом о прослушке премьер-министра Алексея Гончарука. В частности, СБУ подозревает, что именно работающий на «1+1» Евгений Куксин выложил скандальные записи в интернет.

Журналист «1+1» Владимир Тимофейчук запустил на своей странице в Facebook видеотрансляцию происходящего в редакции.

О том, что обыски проводит СБУ, заявил и депутат от фракции «Слуга народа» Александр Дубинский. «Прямо сейчас на телеканале «1+1» по адресу Куреневская,18 идет обыск. Маски-шоу организовано СБУ», — написал Дубинский в Facebook.

В середине января в интернете была опубликована аудиозапись, на которой человек с голосом, похожим на голос Гончарука, сказал, что у президента Владимира Зеленского примитивное понимание экономики.