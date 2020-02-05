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Роспотребнадзор заявил о пробеле в законе о принудительной госпитализации

По словам главы Роспотребнадзора, действующее законодательство в части принудительной госпитализации больных с инфекционными заболеваниями необходимо доработать, поскольку в нем есть пробелы
Анна Попова (Фото: Максим Слуцкий / ТАСС)

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в действующее законодательство, позволяющее принудительную госпитализацию граждан с выявленными инфекционными заболеваниями, необходимо внести изменения. Видео ее брифинга размещено на официальном канале оперативного штаба Тюменской области по профилактике коронавируса.

«<...> Вопрос должен быть рассмотрен о необходимости изменения законодательства в этой части. Вы правы, здесь есть пробелы», — отметила Попова, отвечая на вопрос журналистов. В чем именно заключаются пробелы закона, она не уточнила.

Сейчас эта норма регулируется ст. 33 федерального закона 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». В ч. 1 закона сказано, что больные инфекционным заболеванием, контактировавшие с ними или те, у которых подозревается такое заболевание, в случае если они представляют опасность для окружающих, подлежат обязательной госпитализации или изоляции.

Именно 52-ФЗ применяется сейчас в отношении эвакуированных из китайской провинции Хубэй российских граждан и граждан стран СНГ, сообщила Попова.

Самолет с эвакуированными из Китая россиянами в Тюмени. Фоторепортаж
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Сейчас все эвакуированные размещены в реабилитационном центре, говорится на официальном канале оперативного штаба.

Ранее два самолета ВКС России доставили в Тюменскую область в общей сложности 144 человека, эвакуированных из Китая. По сообщениям Минобороны, зараженных коронавирусом среди них не обнаружено. Тем не менее они пройдут медицинский осмотр и двухнедельный карантин, чтобы полностью исключить возможность передачи вируса другим людям.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что все граждане, у которых будут выявлены признаки инфекционных заболеваний, в обязательном порядке будут изолированы, госпитализированы и пройдут медицинские обследования.

В России выявили два случая заражения новым типом коронавируса, оба заболевших — граждане Китая.

С конца декабря, когда были зафиксированы первые случаи заболевания пневмонией, которую вызывает новый тип вируса, погибло почти 500 человек. Распространение инфекции началось из города Ухань в провинции Хубэй. Почти все смертельные случаи произошли на территории Китая. Национальная комиссия по здравоохранению КНР сообщила, что число зараженных в стране превысило отметку в 24 тыс. человек.

Автор: Мария Лисицына
Теги: коронавирус, Роспотребнадзор, Китай
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