Роспотребнадзор заявил о пробеле в законе о принудительной госпитализации

По словам главы Роспотребнадзора, действующее законодательство в части принудительной госпитализации больных с инфекционными заболеваниями необходимо доработать, поскольку в нем есть пробелы

Анна Попова (Фото: Максим Слуцкий / ТАСС)

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в действующее законодательство, позволяющее принудительную госпитализацию граждан с выявленными инфекционными заболеваниями, необходимо внести изменения. Видео ее брифинга размещено на официальном канале оперативного штаба Тюменской области по профилактике коронавируса.

«<...> Вопрос должен быть рассмотрен о необходимости изменения законодательства в этой части. Вы правы, здесь есть пробелы», — отметила Попова, отвечая на вопрос журналистов. В чем именно заключаются пробелы закона, она не уточнила.

Сейчас эта норма регулируется ст. 33 федерального закона 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». В ч. 1 закона сказано, что больные инфекционным заболеванием, контактировавшие с ними или те, у которых подозревается такое заболевание, в случае если они представляют опасность для окружающих, подлежат обязательной госпитализации или изоляции.

Именно 52-ФЗ применяется сейчас в отношении эвакуированных из китайской провинции Хубэй российских граждан и граждан стран СНГ, сообщила Попова.