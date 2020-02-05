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Вирус из Китая ,  
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РЖД сообщили о проверках пассажиров врачами по всей стране

Из-за вспышки нового коронавируса по всей стране врачи будут проверять пассажиров в поездах, на станциях и вокзалах. Такие меры предприняты из-за соответствующих предписаний Минздрава и Роспотребнадзора, заявили в компании
Фото: Андрей Любимов / РБК

Компания РЖД организовала по всей стране доступ врачей в поезда, на станции и вокзалы для осмотра пассажиров, сообщили РБК в пресс-службе компании.

«Это по всей стране, в том числе на Дальнем Востоке», — заявил РБК представитель РЖД. Это происходит по предписанию Минздрава и Роспотребнадзора.

В РЖД также сообщили, что компания инструктирует персонал: какие действия предпринимать в случае выявления лиц с симптомами инфекционного заболевания. Кроме того, всех работников РЖД, которые контактируют с пассажирами, обеспечили масками, перчатками и кожными антисептиками.

Поезда, вокзалы и станции регулярно дезинфицируют, пассажиров информируют о мерах профилактики коронавирусной инфекции.

С 3 февраля Россия приостановила пассажирское железнодорожное сообщение с Китаем. В РЖД пообещали вернуть деньги за неиспользованные билеты. Прекращено также регулярное авиасообщение, за исключением рейсов «Аэрофлота», приостановлены и чартерные рейсы.

Роспотребнадзор ранее также выступил с предложением ввести дополнительный эпидемиологический контроль на внутренних авиарейсах для предотвращения распространения инфекции. Все пассажиры, прилетающие из Китая, с 4 февраля будут проходить только через терминал F в Шереметьево.

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По последним данным, в Китае вирусной пневмонией заболели около 25 тыс. человек, за пределами страны, по данным ВОЗ, заболели около 160 человек. Жертвами коронавирусной инфекции стали 492 человека. Россияне, находившиеся в Китае и выразившие желание вернуться домой, были эвакуированы и доставлены в Тюменскую область, где они будут проходить двухнедельный карантин.

Авторы: Мария Кокорева, Константин Нагаев
Теги: РЖД, коронавирус, поезда
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