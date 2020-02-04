Роспотребнадзор предложил усилить контроль на внутренних рейсах

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Роспотребнадзор считает, что в рамках борьбы с коронавирусом нужно ввести дополнительный контроль на внутренних авиарейсах, заявил замглавы ведомства Вячеслав Смоленский на заседании комитета Госдумы по охране здоровья, передает «РИА Новости».

По его словам, сейчас аэропорты не испытывают дефицита оборудования для дистанционного измерения температуры. «Тем не менее есть потребность дополнительного контроля на внутренних рейсах, учитывая перемещение внутри страны», — сказал он.

Большинство регулярных рейсов между Россией и Китаем приостановили с 1 февраля, оставив только перелеты «Аэрофлотом» из Москвы в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг, а также рейсы китайских компаний в Москву. Для приема таких рейсов выделили терминал F в Шереметьево.