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Роспотребнадзор предложил усилить контроль на внутренних рейсах

Фото: АГН «Москва»

Роспотребнадзор считает, что в рамках борьбы с коронавирусом нужно ввести дополнительный контроль на внутренних авиарейсах, заявил замглавы ведомства Вячеслав Смоленский на заседании комитета Госдумы по охране здоровья, передает «РИА Новости».

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По его словам, сейчас аэропорты не испытывают дефицита оборудования для дистанционного измерения температуры. «Тем не менее есть потребность дополнительного контроля на внутренних рейсах, учитывая перемещение внутри страны», — сказал он.

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Большинство регулярных рейсов между Россией и Китаем приостановили с 1 февраля, оставив только перелеты «Аэрофлотом» из Москвы в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг, а также рейсы китайских компаний в Москву. Для приема таких рейсов выделили терминал F в Шереметьево.

Первые случаи заболевания вследствие заражения коронавирусом были зарегистрированы в китайском Ухане в декабре прошлого года. На данный момент известно о 427 погибших от вируса. По данным ВОЗ, заражены 17 391 человек (из них в Китае 17 238). За пределами КНР зафиксировано 153 подтвержденных случая заражения более чем в 20 странах. Национальная комиссия по здравоохранению Китая сообщила о 20 438 подтвержденных случаях заболевания. С учетом инфицированных во всех странах число зараженных составляет 20 623 человека.

Теги: Роспотребнадзор, контроль, авиарейсы
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