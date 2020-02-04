Власти оставили только Шереметьево для въезда иностранцам из Китая

Правительство России временно ограничило въезд во всех аэропортах страны для иностранных граждан, прилетающих из Китая. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Ограничение не касается рейсов, осуществляемых через московский аэропорт Шереметьево, а также граждан государств — членов Евразийского экономического союза, экипажей воздушных судов, членов официальных делегаций и лиц, имеющих вид на жительство в Российской Федерации.

Распоряжение вступило в силу 4 февраля в 0:00 по московскому времени.

Соответствующие меры правительство приняло из-за угрозы распространения коронавируса, очаг которого находится в китайском Ухане. На сегодняшний день жертвами инфекции стали свыше 360 человек, еще более 17 тыс. заражены. Болезнь также распространилась и за пределы Китая. В России два случая заражения были выявлены 31 января.