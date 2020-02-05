Суд отправил напавшего на главу ЦИК Памфилову в психиатрическую больницу

Экспертиза показала, что у напавшего на Эллу Памфилову было хроническое психическое расстройство. Мужчина проник в дом главы ЦИК в сентябре 2019 года

Мужчину, который в сентябре 2019 года пробрался в дом главы ЦИК Эллы Памфиловой и ударил ее электрошокером, отправили в психиатрическую больницу. Об этом сообщает Следственный комитет.

В декабре прошлого года следствие сообщило, что в дом Памфиловой проник уроженец Центральной Азии 1983 года рождения Ахад Карабалаев. Он находился на территории России с 2014 года и не имел постоянного места жительства, а также источника дохода. В дом главы ЦИК под Истрой 6 сентября он пробрался, чтобы найти деньги и другие ценности. Памфилова, по утверждению следствия, оказала «активное сопротивление», после чего мужчина скрылся. Сама глава ЦИК рассказывала, что отбилась от нападавшего с помощью стула, а тот несколько раз ударил ее электрошокером в живот.

На следующий день мужчину задержали. Как отмечает СК, на допросе он признался, что попал в дом Памфиловой случайно, выбрав ближайший к месту его ночлега дом. Позже, согласно сообщению СК, экспертиза выявила, что на момент нападения Карабалаев страдал хроническим психическим расстройством. СК ходатайствовал о применении «принудительной меры медицинского характера».