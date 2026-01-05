 Перейти к основному контенту
Адвокат Лурье назвала дату, к которой Долина должна освободить квартиру

Адвокат Свириденко: Долина должна освободить квартиру в Хамовниках к 9 января
Ранее адвокат артистки сообщила РБК, что Долина планирует съехать «не позднее 5 января». Верховных суд признал право собственности на жилье за Лурье еще в середине декабря
Дом в Ксеньинском переулке, в котором находится квартира
Дом в Ксеньинском переулке, в котором находится квартира (Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / Global Look Press)

Певица Лариса Долина должна освободить квартиру в Хамовниках к пятнице, 9 января, сообщила адвокат покупательницы Полины Лурье Светлана Свириденко. Ее цитирует «РИА Новости».

По ее словам, в этот день планируют принять жилье, но пока «стороны обсуждают дату».

Весной 2024 года Долина продала квартиру в центре Москвы Лурье за 112 млн руб. Позднее певица заявила, что сделка была совершена под влиянием мошенников. Лурье осталась без недвижимости и денег, обе женщины подали в суд.

В марте сделку признали фиктивной — суд вернул жилье Долиной, отказав Лурье в компенсации. Последующими судебными решениями жалобы Лурье были отклонены, она обратилась в Верховный суд.

РБК обратился за комментарием к адвокату Светлане Свириденко и адвокату Марии Пуховой.

«Зубы дракона» и квартира Долиной: главные дела и суды 2025 года
Фотогалерея 

16 декабря ВС признал право собственности на жилье за Лурье. Также было указано, что суды, которые ранее рассматривали дело, допустили «нарушение норм права, которое повлияло на исход дела» при применении и толковании положений ст. 178 ГК (ею регулируется признание недействительной сделки, совершенной под влиянием заблуждения).

Свириденко рассказывала, что Долина после решения продолжила жить в квартире. 25 декабря Мосгорсуд удовлетворил иск Лурье о выселении певицы, а также ее дочери и внучки из квартиры. На заседании представитель артистки сообщила, что та готова покинуть жилье «до конца январских праздников». Позднее адвокат Долиной Мария Пухова сообщила РБК, что та не стала обжаловать решение и планирует съехать «не позднее пятого января».

Читайте РБК в Telegram.

