Суд в Норвегии конфисковал у россиянина $7,1 млн, признав их преступными доходами

Суд в Вестфолде не согласился с доводами, что деньги были оплатой юридических услуг в России, и признал их доходами от преступной деятельности, которые были отмыты в стране

Суд в норвежском Вестфолде конфисковал у россиянина 72 млн крон ($7,1 млн), сообщает Управление по расследованию экономических и экологических преступлений страны (Økokrim).

Деньги принадлежат гражданину России, проживающему в России, но изъяты у третьего лица в Норвегии, уточнили в Økokrim.

Суд не согласился с доводами, что средства были оплатой юридических услуг в России, и признал их доходами от преступной деятельности, подлежащими конфискации.

«Суд, как и обвинение, пришел к выводу, что деньги, оказавшиеся на счетах россиянина в Норвегии, являются доходами от уголовных преступлений», — говорится в сообщении.

Россиянину было предъявлено обвинение в мошенничестве.

Другие подробности не сообщаются.

В середине октября на Шпицбергене был задержан соучредитель фонда Venture Investments & Yield Management Андрей Якунин, сын экс-главы РЖД Владимира Якунина, за фотосъемку с беспилотника. Норвежские власти обвинили его в нарушении запрета на использование дронов на территории страны. Якунин говорил, что прибыл в Норвегию как британский гражданин, а местом своего постоянного проживания называл Италию.

Сторона обвинения требовала для него 120 дней тюремного заключения. Суд в итоге счел, что санкции ЕС не распространяются на малогабаритные дроны и оправдал сына экс-главы РЖД. Подобные обвинения были предъявлены еще ряду россиян.

Москва сочла действия Осло «политически мотивированными» и потребовала «отказаться от подобных русофобских акций и преследования российских граждан по признаку национальной принадлежности». В МИД был вызван посол Норвегии.