МИД вызвал посла Норвегии из-за арестов российских граждан

В Норвегии задержаны и арестованы уже несколько россиян из-за обвинений в несанкционированных запусках беспилотников. МИД России счел это проявлением «русофобии»

Вид на здание посольства Королевства Норвегии в Москве (Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости)

Посол Норвегии вызван в российский МИД, поводом стали аресты российских граждан в стране из-за запусков беспилотников, говорится в сообщении ведомства.

«В связи с имевшими место в последние месяцы задержаниями и судебными процессами в отношении росграждан по обвинению якобы в противозаконном использовании беспилотных летательных аппаратов 28 ноября в МИД России был вызван посол Королевства Норвегия Р. Квиле. Ему было заявлено о недопустимости подобной практики», — заявили в МИДе.

Москва назвала приговоры «политически мотивированными» и потребовала от Норвегии «отказаться от подобных русофобских акций и преследования российских граждан по признаку национальной принадлежности».

В октябре на Шпицбергене за запуск дронов был задержан сын экс-главы РЖД Андрей Якунин. В суде Якунин-младший попросил считать его гражданином Великобритании, а местом своего постоянного проживания назвал Италию. Но норвежский суд посчитал Андрея Якунина гражданином России, его обвиняют в нарушении санкционных ограничений: в конце февраля Норвегия закрыла небо для российских воздушных судов и распространила это ограничение на беспилотники.

Из-за нарушения запрета на запуск беспилотников в Норвегии были задержаны и арестованы еще несколько россиян. 23 ноября окружной суд Хордаланна приговорил 34-летнего гражданина России к 90 дням тюремного заключения из-за запуска беспилотника. Обвинение утверждает, что мужчина в октябре запускал беспилотник в 16 различных местах в Норвегии, в том числе туристических. На суде россиянин заявил, что не знал о запрете. Кроме того, еще четверо россиян были задержаны в городе Мушёэн на севере страны из-за подозрений в незаконной фотосъемке. Их заподозрили в фотосъемке базы береговой охраны в городе Сортланде. Однако на снимках ничего запрещенного обнаружить не удалось, после россиян отпустили.