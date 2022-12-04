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Число погибших тюленей на берегу Каспия в Дагестане выросло до 2,5 тыс.

Минприроды Дагестана: число найденных мертвых тюленей на берегу Каспия выросло до 2,5 тыс.
Днем ранее число обнаруженных мертвых животных было более чем в три раза меньше. Причину гибели каспийских нерп еще не установили
Фото: Муса Салгереев / ТАСС
Фото: Муса Салгереев / ТАСС

На побережье Каспийского моря в Дагестане обнаружено уже 2,5 тыс. туш каспийских нерп, сообщается в телеграм-канале минприроды республики.

«К сожалению, цифра [количество погибших животных] значительно выросла и составляет на данный момент 2500 особей. Тела обнаруживаются на разных локациях. Особенно большое количество в районе Юзбаша, а также между устьями рек Сулак и Шуринка», — говорится в сообщении.

Ранее 4 декабря в Каспийском природоохранном центре заявили об обнаружении 1,7 тыс. погибших тюленей. Там отметили, что животные, вероятно, «погибли примерно две недели назад», на тушах не нашли признаков насильственной смерти или рыболовных сетей. Днем ранее Северо-Кавказское территориальное управление (СКТУ) Росрыболовства сообщило о 700 найденных мертвых животных.

Директор Каспийского природоохранного центра Заур Гализов также сообщил РБК, что количество погибших тюленей увеличилось до 2,5 тыс.

Каспийская нерпа достигает в длину 160 см, в массе — до 100 кг. Животное внесено в Красные книги России и Дагестана. Общая численность этих тюленей не установлена, так как мониторинг не ведется. Ее оценивали и в 70 тыс., и в 270–300 тыс.

В Минприроды отмечали, что причиной гибели каспийских нерп могут быть естественные факторы. Специалисты вскрыли туши и взяли пробы, был «проведен детальный бактериальный анализ, вирусологические исследования, в том числе и изучение тканей на наличие вируса COVID-19», материалы направили на исследование в Москву и Астрахань. Изучив состояние внутренних органов животных, специалисты не подтвердили гипотезу «об их интоксикации тяжелыми металлами или пестицидами». Точную причину гибели тюленей назовут после проведения всех исследований, уточнили в ведомстве.

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Массовая гибель нерп на Каспии случается не впервые. Однако ранее число погибших животных не было так велико: например, в ноябре 2020 года, по данным СКТУ Росрыболовства, было найдено только 300 мертвых особей. Тогда наиболее вероятной причиной их гибели назвали выброс природного газа, характерный для бассейна Каспийского моря.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова, Анастасия Серова Анастасия Серова
Дагестан Каспийское море тюлени нерпы
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