Дагестанское минприроды назвало основную версию массовой гибели тюленей

При вскрытии тюленей не подтвердилась гипотеза об отравлении, ученые продолжат исследования. Накануне на побережье нашли туши более чем 600 нерп

Фото: Министерство природных ресурсов и экологии Республики Дагестан

Гибель большого количества тюленей на побережье Каспийского моря в Дагестане, согласно основной версии исследователей, обусловлена естественными природными факторами, сообщает региональное минприроды в телеграм-канале.

Такой вывод был сделан на основе полученных при вскрытии мертвых животных проб. Как отмечает федеральное Минприроды, из-за шторма не получилось выйти в море для отбора проб в месте гибели тюленей.

«В результате вскрытий тюленей был собран большой объем проб, проведен детальный бактериальный анализ, вирусологические исследования, в том числе и изучение тканей на наличие вируса COVID-19. Материалы были направлены в лаборатории Москвы и Астрахани для исследований. <...> Состояние внутренних органов исследованных тюленей не подтвердило гипотезу об их интоксикации тяжелыми металлами или пестицидами», — уточняет дагестанское минприроды.

По данным ведомства, в районе между устьями рек Сулак и Шуринка установлен факт гибели более 600 особей каспийской нерпы. Этот вид животных внесен в Красные книги России и республики. Северо-Кавказское управление Росрыболовства накануне сообщало о гибели 650–700 особей.

На месте работают специалисты из местного Росприроднадзора и Научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии. В рабочую группу по изучению причин массовой гибели животных вошли также ученые других профильных организаций страны: Института прикладных проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова Российской академии наук (РАН), Прикаспийского института биологических ресурсов ДФИЦ РАН, Центра океанографии и морской биологии «Москвариум».

Отмечается, что гибель более 300 тюленей не сможет критично повлиять на их популяцию, поскольку, согласно последним данным, численность каспийского тюленя стабильна и находится в пределах от 270 тыс. до 300 тыс. особей.

В последние годы в Дагестане с периодичностью раз в несколько лет наблюдались случаи выброса мертвых тюленей на побережье Каспийского моря, в частности, это происходило в 2012-м и в 2016-м, указали в ведомстве.

В 2021 году также произошла массовая гибель тюленей в Каспийском море — на побережье нашли более 150 особей. Тогда минприроды объяснило произошедшее тем, что тюлени попали в рыболовные тралы, после чего браконьеры сняли с животных шкуры и сбросили в море.