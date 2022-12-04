Еще тысячу мертвых тюленей нашли на берегу Каспия в Дагестане
На берегу Каспийского моря в Дагестане нашли уже 1,7 тыс. туш погибших тюленей, сообщил генеральный директор Каспийского природоохранного центра Заур Гапизов. Накануне, 3 декабря, Северо-Кавказское территориальное управление (СКТУ) Росрыболовства заявило о 700 найденных мертвых животных.
«За несколько дней на побережье Каспийского моря в Дагестане было обнаружено 1700 туш каспийской нерпы. Судя по виду найденных нами тюленей, они погибли примерно две недели назад. Признаков насильственной смерти, остатков рыболовных сетей не обнаружено», — сказал Гапизов. Он добавил, что число погибших животных может вырасти.
Ранее в минприроды Дагестана заявили, что в качестве основной версии гибели тюленей рассматривают природные факторы. К такому выводу специалисты пришли после вскрытия туш.
Каспийская нерпа внесена в Красные книги России и Дагестана. Общая численность животных не установлена, так как мониторинг не ведется. Ее оценивали и в 70 тыс., и в 270–300 тыс.
Нерпа достигает в длину 160 см, масса тела — до 100 кг. Она питается рыбой и не имеет естественных врагов, поскольку находится на вершине пищевой пирамиды.
Это не первый случай массовой гибели нерп в Каспийском море за последние десять лет. В минприроды Дагестана указывали, что это происходило в 2012-м и в 2016-м. В СКТУ Росрыболовства рассказали, что в ноября 2020 года были найдены 300 мертвых особей, тогда наиболее вероятной причиной их смерти также назвали естественную причину — выброс природного газа, что характерно для бассейна Каспия.
В 2021 году на побережье нашли более 150 особей каспийской нерпы. Тогда минприроды объяснило произошедшее тем, что тюлени попали в рыболовные тралы, после чего браконьеры сняли с животных шкуры и сбросили в море.