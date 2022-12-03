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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Общество ,  
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Туши 700 мертвых тюленей нашли на побережье Каспийского моря в Дагестане

На побережье Каспийского моря найдены туши 700 тюленей. В местном управлении Росрыболовства уточнили, что их количество может увеличиться

На побережье Каспийского моря в Дагестане обнаружили туши 700 мертвых тюленей, сообщает Северо-Кавказское территориальное управление Росрыболовства в своем телеграм-канале.

Туши 700 мертвых тюленей нашли на побережье Каспийского моря в Дагестане
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«На участке от нефтебазы до устья реки Сулак обнаружены туши мертвых тюленей в количестве 650–700 особей», — говорится в сообщении ведомства. Там уточняют, что число обнаруженных животных может увеличиться. Предполагаемые причины гибели на данный момент не установлены. РБК направил запрос в пресс-службу правительства региона.

Специалисты приступили к сбору данных для определения причин гибели тюленей, в том числе к лабораторным исследованиям. Каспийские тюлени занесены в Красную книгу России.

В 2021 году также произошла массовая гибель тюленей в Каспийском море. Министерство природы заявило, что тюлени попали в рыболовные тралы, после чего браконьеры сняли с животных шкуры и сбросили в море. Тогда сообщалось более чем о 150 тюленях, найденных на побережье Каспийского моря.

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Теги
Мир Ландау
тюлени Каспийское море Дагестан Росрыболовство
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Подробнее

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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

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